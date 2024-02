“La Llamada ‘Agenda de la Paz’ es una Simulación del Gobierno”

Debe Llamar al Diálogo a Comerciantes: José Baltazar

Por Nallely de León Montellano

José Baltazar, comerciante zacatecano, aseguró a Página 24 Zacatecas que no conoce a detalle las estrategias de pacifi cación implementadas por el gobierno estatal, por lo que hizo un llamado a las autoridades para difundir en mayor medida y en todos los sectores sociales la llamada Agenda de la Paz.

Afi rmó que, en su calidad de comerciante, hasta el momento no ha sido tomado en cuenta para formar parte de la Agenda de la Paz, en la que el gobierno refi ere, se está trabajando en conjunto con la sociedad civil, por lo que considera que dichas acciones tienen tintes de simulación.

“Desgraciadamente la percepción de seguridad sigue siendo mala, Zacatecas ahorita está colapsado no veo quien haya salido bien librado de todo este problema; se necesita trabajar muy duro en estrategias buenas, porque yo he visto muchas estrategias que a la larga no funcionan”, lamentó.

Destacó la urgencia de que el gobierno llame al diálogo a comerciantes, productores, empresarios y otros representantes de diferentes sectores sociales para generar estrategias efectivas, ya que, hasta el momento, dijo, todavía hay personas que no han sido tomadas en cuenta para exponer las necesidades reales de la sociedad. Y en este sentido, colaborar con el gobierno para generar posibles soluciones.

También explicó que, tanto él como otros comerciantes han luchado arduamente por conservar sus espacios de trabajo, ya que la falta de turismo, la inseguridad, el decremento de empleos entre otras crisis que permanecen en el estado, ha difi cultado su vida cotidiana y las ventas ya no son diarias.

“Es complicado mantener este ritmo porque no hay compradores, hay días en que nos vamos sin hacernos la cruz, ninguna venta; y hay días en que vendemos un poquito y compensamos unas cosas con otras, pero ya es muy difícil, ya no trabajamos por ganar sino para salir del paso y con la esperanza de que esto vaya a mejorar”, finalizó.