“Los $3 mil 650 Millones Para el Segundo Piso del Bulevar Deben Destinarse a Programas Sociales”

Zacatecas Tiene Muchas Necesidades: Arellano

Por Nallely de León Montellano

Saúl Arellano, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) comentó a Página 24 Zacatecas la importancia de que las autoridades reflexionen sobre la implementación de la obra del segundo piso del bulevar Metropolitano, toda vez que existen problemáticas que requieren mayor atención y una inversión considerable.

En este sentido, explicó que la población zacatecana tiene necesidades que no pueden atenderse a través de una obra como la mencionada cuya inversión implica más de 3 mil 650 millones de pesos; señaló que, en caso de que el gobierno tomara la decisión de replantear dicha construcción, el recurso podría utilizarse en programas sociales u otras acciones que beneficien a la población de manera directa.

También mencionó la recién anunciada Agenda de la Paz, de la cual, dijo, “parece que siguen sin entender que van por carriles distintos, una estrategia de seguridad corre por un lado distinto a la estrategia de pacificación que se construye directamente con programas de prevención del delito, y hay una confusión rara de conceptos porque empiezan a hablar de la pacificación utilizando conceptos bélicos (balas, chalecos, patrullas, torretas)”.

Señaló que, haciendo el cálculo, el recurso del segundo piso le costaría 200 pesos a cada uno de las y los zacatecanos (sic), por lo que lamentó que dicho recurso se concentre únicamente en 3 kilómetros de construcción vial.

“Creo que el ejercicio del gobierno se tiene qué hacer con la seguridad de poner adelante a quienes más lo necesitan y me parece que no está sucediendo eso, por otro lado, el tema de lo económico va de la mano siempre de los temas de seguridad”, agregó. Reiteró la importancia de invertir el recurso en gasto social principalmente en las comunidades más vulnerables del estado, así como estrategias de prevención del delito y las violencias; “de empezar a reconstruir el tejido social, pero de manera auténtica, y eso implica que muchos burócratas tienen que salir de la comodidad de sus oficinas para poder estar en territorio y entender auténticamente los problemas que se están generando”.

El político reconoció que se ha visualizado un cambio en cuanto a la presencia de las fuerzas del orden en el estado; sin embargo, señaló que eso únicamente contiene la situación más allá de resolver o disuadir.

“Me parece que hasta que el gobierno no dé ese paso de verdaderamente exponerse a que la gente les haga ver lo que considera que son sus errores, las cosas van a cambiar, la estrategia de la paz son actos de incomprensión, no han logrado entender la parte de la construcción, no es suficiente con lo que se está haciendo y me parece que es una perspectiva equivocada”, concluyó.