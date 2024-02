Mi Jardín de Flores

El Narco, Enraizado en Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Él (Alejandro Moreno) representa todo lo que yo nunca voy a ser en la política, por eso doy por concluido este intercambio con esa bola de mafi osos y delincuentes, pero desde su tierra, que él se quede con la política basura, nosotros vamos al futuro, a lo nuevo, a hacer una campaña de altura a partir del primero de marzo’: Jorge Álvarez Máynez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 11 de Febrero de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

¡CRISTO DEL Santo Entierro!, la violencia y la inseguridad no ceden, hoy nuevamente corrieron ríos de sangre en varios municipios, principalmente en Fresnillo, Guadalupe, Loreto, Calera y la capital del estado:

ZACATECAS; y ahora nuevamente la emprendieron en contra de un miembro de la familia Monreal, un joven llamado Jorge Antonio Monreal Martínez, hiriendo, además, a un niño ¿qué está pasando?

-QUE EL narco está metido hasta la cocina y que los rumores que circulan desde que el ‘RaTello’ llegó a la Casa de los Perros, son ciertos: hay gente en el gobierno que está metido en el narco y viceversa, por eso están bien enraizados en todo el estado y no pueden con él-.

-ESO YA quedó rebasado, doña Petra, ahora la bronca está más cañona: primero secuestran a Pedro Ávila Rodríguez, primo de los Monreal Ávila, luego matan a balazos a Juan Pérez Guardado, hermano de Mary Chuy, esposa de Ricardo, y ayer asesinan a Jorge Antonio Monreal, primo del clan monrealista, por lo que cabe preguntar ¿quién sigue?, como reza hoy en portada nuestro Diario Página 24 Zacatecas-

“AYER se cometieron, al menos, seis asesinatos y dos heridos; en Fresnillo, además de ejecutar a Jorge Antonio Monreal y de herir a balazos a un niño que estaba con él dentro de una casa, secuestraron a un individuo, lo torturaron, lo mataron a balazos, partieron su cuerpo en pedazos y lo fueron a tirar cerca del cerro de Chilitos.

“EN GUADALUPE, una pareja de hombre y mujer joven fue asesinada a balazos cuando estaban dentro de un vehículo.

“EN CALERA de Víctor Rosales, en pleno centro de la ciudad, mataron a tiros a un individuo y su acompañante resultó herido.

“EN LORETO sucedió el asesinato seis del día en la calle Del Billar, colonia El Tepetate y, por increíble que parezca, en ninguna de las seis ejecuciones hubo detenido alguno, de este tamaño en la impunidad cómplice en Zacatecas”.

-Y QUÉ dicen los Monreales…

-EL SAÚL ni siquiera se dejó ver, aunque dicen que andaba feliz pues no solamente se ve en el Senado de la República, sino en Palacio de Gobierno como sucesor del David, mientras que éste -y sus fracasadas fuerzas de seguridad, daban la bienvenida a los 800 militares del Ejercito Mexicano- a risa y risa y enseñando la mazorca, valiéndole gorro los baños de sangre, ya ni porque la víctima mortal fue un primo.

“EL QUE sí mostró “preocupación” fue ‘El Chamuco’, Ricardo Monreal que, al menos, si sabe manejar la simulación.

‘ÉPOCA DURA y dolorosa para el país, para Zacatecas -escribió en su Facebook-, donde familias enteras han sufrido, incluso la mía. Hace 2 años, el gobernador @David- MonrealA decidió combatir la delincuencia e impunidad; a su esfuerzo y el del presidente @lopezobrador_ sumemos el nuestro, para lograr la paz’.

-LÁGRIMAS de cocodrilo anteponiendo el nombre de López Obrador, para intentar amortiguar las críticas al clan, pues no olvidemos que cuando andaba en campaña por la candidatura a la Presidencia de México, andaba de mamón diciendo que él tenía la solución para terminar con la violencia y la inseguridad no sólo en Zacatecas, sino en el país, pero ahora que la ve dura la quiere chupar-.

¿Se Revertirán las Candidaturas de la ‘Chole’ y del Saúl

-¿CREEN ustedes que se revertirán las candidaturas al Senado de la Chole Luévano y del Saúl Monreal?-.

-NO LO creo, recuerden que con don David pasó una situación similar y don Mario Delgado lo sostuvo contra viento y marea, así es que a lo mejor negocian con diputaciones federales-.

-¡ÁNDELE, eso sí que es factible!-.

-LA CUESTIÓN es el diálogo, no hay problema que no se pueda resolver por medio de la concertación, sobre todo siendo de un mismo partido, porque lo importante es que la Dra. Sheinbaum tenga mayoría absoluta en el Poder Legislativo para que pueda continuar con la 4T, porque vean cómo está batallando el Presidente AMLO, no sólo con el Poder Legislativo, sino con el Judicial que está convertido en un apéndice de los partidos de oposición, aquí lo malo es que David hasta parece de oposición, ¡cómo divide a la gente, ni parece gobernador de Morena!-.

-POR ESO sigue califi cado como el gobernador más chafa de todo el país-.

El Chisme

-QUE LA Catalina Monreal Pérez, hija de ya saben quién, ganó la elección interna de Morena gracias a los billetes que le metió su ‘madrastra’, la Sandra Cuevas, delegada de la Cuauhtémoc, por lo que podría sucederle-.

-UFFF…también allá están muy tatemados los Monreal, necesitarían mucho dinero para hacer ganar a Caty-.

-PUES A como a mí me cuentan, doña Sandra fi rmó un convenio con don Ricardo Monreal y con la señora Caty: hacerla ganar la alcaldía a cambio de canonjías e impunidad, porque me dicen que doña Sandra trae un desfalco por cientos de millones de pesos.

“ENTONCES habrá que estar muy al pendiente de cómo se van dando las cosas”.

-UYYY… el ‘Monris’ tendrá que aplicar todas sus malas artes para hacer ganar a la Catalina-.

-POR supuesto, para eso Ricardo es un cocodrilo en pantano-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.