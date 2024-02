Zacatecas Sigue Siendo un Estado Violento: Noemí Luna

“David Insensible, ni Siquiera Dedicó una Esquela a sus Familiares”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada federal, Noemí Luna Ayala, señaló a Página 24 Zacatecas que la realidad de un pueblo, la realidad de un estado, no se puede modificar con base en un decreto por lo que parece absurdo que se haya nombrado al 2024 cómo el “Año de la Paz” en Zacatecas cuando la estrategia para combatir la inseguridad no se ha modificado.

“Para muestra está lo que ha sucedido en estos días, por supuesto que cimbra el asesinato de políticos pero esa es la realidad que viven las familias zacatecanas todos los días y una vida no vale más que la otra. Lo que sucedió en días pasados visibiliza una realidad que estamos teniendo en nuestro estado todos los días y que es injusta porque yo no me canso de decir que un joven zacatecano tiene 70 veces más posibilidades de morir que el resto de los jóvenes del país”, mencionó.

La diputada federal apuntó que no es concebible que por el simple hecho de ser zacatecanos se tenga que vivir con miedo todos los días y realizó un llamado al gobernador del estado para que la estrategia no se base en aminorar la percepción de seguridad y que se pongan a realizar una estrategia para realmente aminorar la violencia.

“Si las cosas cambiaran, si hubiera tranquilidad y seguridad los zacatecanos cambiarían la percepción del pésimo gobierno que se tiene pero parece que la estrategia del gobierno es la de cerrar los ojos y voltear a otro lado. Incluso aun cuando se ha tratado de asesinatos de familiares del gobernador y no vemos ni una esquela en las redes sociales del gobernador, pareciera que quiere ocultar lo que sucede en nuestro estado y eso es terriblemente lamentable. Ni siquiera se trata de un tema de secretarios o del fiscal, ya se han cambiado y seguimos en este punto, la estrategia sigue virando en el mismo rumbo, lo que debe cambiar es esa estrategia”, finalizó.