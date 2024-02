Mi Jardín de Flores

Tenemos un Gobernador de Cuarta

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si las cosas cambiaran, si hubiera tranquilidad y seguridad los zacatecanos cambiarían la percepción del pésimo gobierno que se tiene pero parece que la estrategia del gobierno es la de cerrar los ojos y voltear a otro lado. Incluso aun cuando se ha tratado de asesinatos de familiares del gobernador y no vemos ni una esquela en las redes sociales del gobernador, pareciera que quiere ocultar lo que sucede en nuestro estado y eso es terriblemente lamentable’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Lunes 12 de Febrero de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Zacatecas con un Gobernador de Cuarta

HOY LUNES nos enteramos que don Marko Cortés, presidente nacional del PAN, estuvo en la capital del estado y, en conferencia de prensa, aprovechó para decir lo que todos sabemos:

‘ZACATECAS tiene gente de primera, con un gobernador de cuarta’, y ni cómo desmentirlo, si tenemos más de dos años comprobándolo.

-NO, PUES cómo desmentirlo, si ya va para el tercer año de ‘desgobierno’ y sigue sin caerle el veinte y sin recargar las pilas; me dicen que ya hasta el ‘Monris’ lo dejó por la paz porque su salud estaba menguando-.

-YO CREÍ que con el cambio de jefe de prensa, la imagen de David iba a mejorar, pues el ‘Cachetes de Gato Bodeguero’, no pudo con el paquete, pero veo que el relevo salió igual o peor que Gerardo Flores López, ¿cómo se llama la suplente?-.

-LA VERDAD, no recuerdo su nombre-.

-ES LA Andrea Castañeda de Luna, a quien por cierto el David le echó fl ores el día que la presentó en sustitución del Gerardo: ‘Es una mujer joven en quien confío plenamente. Estoy convencido -subrayó el David- del talento de las y los jóvenes y es tiempo de brindarles oportunidades para estar al frente de la toma de decisiones’; pero hasta ahorita no sé qué decisiones haya tomado la mujer, porque esa niña está muy verde-.

-BUENO, y don Gerardo ¿qué se hizo?-.

-SABE, que pitos toque ahorita, sólo sé lo que el David dijo el día 15 de noviembre pasado: ‘Le deseo éxito en sus próximas encomiendas dentro del movimiento del que formamos parte y al que ha sido llamado para seguir trabajando al frente de otros proyectos’; pero desde entonces no se sabe nada del ‘Cachetes de Gato Bodeguero’-.

-Y ESA señorita Andrea Castañeda ¿qué blasones tiene?-.

-PUES SEGÚN el David, la Andrea está mejor preparada que el Gerardo, porque de no ser así no hubiera sido ella el relevo, porque la mujer tiene muchas tablas; según dijo, Andrea ‘es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas; licenciada en Economía, por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); con especialización en Igualdad y empoderamiento de la mujer con enfoque en derechos humanos, por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España; además, diplomada en Creación y evaluación de políticas públicas por la UAZ.

‘ADEMAS -aseguró- se ha desempeñado como coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Secretaría de Economía del Gobierno de Zacatecas, como Embajadora estatal My World México, ON7U Mx; consultora de proyectos sociales en Consultoría y desarrollo integral Lucerna- CDMX; periodista en Render Zacatecas; coordinadora de Igualdad de Género de la Red mundial de Jóvenes Políticos, entre otros cargos’.

-PUES tendrá muchos estudios y cargos, pero no son convincentes, salvo que trabajó en el medio crítico Render Zacatecas, pero pues tiene en contra haber laborado en la Secretaria de Economía del Gobierno de Zacatecas, como coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas-.

-HASTA ahorita, en su nueva chamba, no se le ha visto nada bueno a esa niña; pero volviendo con Marko Cortés, se nota que vienen con todo y que van a dar la pelea y pondrán como lazo de cochino al David y la Andrea como que no tiene capacidad para amortiguar los golpes a su tristemente célebre jefe:

‘ESTE GOBIERNO no les está dando buenos resultados -subrayó el Marko Cortés-, vengo de Aguascalientes y vemos con tristeza y asombro de que Zacatecas se encuentra solamente a una hora y 15 minutos de este estado vecino pero existe una diferencia muy grande en desarrollo, crecimiento, calidad de vida y en seguridad. Lo que nosotros queremos es que aquí en Zacatecas también puedan tener un gobierno de primera así como lo es su gente y no un gobierno inefi caz, incapaz y coludido como lo que tenemos actualmente’.

-¡ZAS!, el Marko no se anduvo por las ramas: el David ‘coludido’ con el narco, con quién más; recuerdo que Aguascalientes lo gobernaba el PRI, con Carlos Lozano de la Torre, exempleado del ‘Monris’ cuando era gobernador, pero pues se lo entregó en bandeja de plata al PAN y el año pasado el blanquiazul lo volvió a ganar con la Tere Jiménez.

“POR eso el Marko dijo que ‘también aquí en Zacatecas vamos a corregir el rumbo del estado con gente de valor, con gente echada para adelante y lo vamos a lograr construyendo con todas y todos los actores. Estamos abiertos con todo aquel que quiera construir y vea que hay opciones para corregir el rumbo de Zacatecas es como lo vamos a lograr, por eso estamos aquí, echados para adelante y muy contentos, vamos con todo si no para qué’, alardeó”.

-Y SI el presidente nacional del PAN no se anduvo por las ramas, tampoco lo hizo la diputada federal blanquiazul, Noemí Berenice Luna Ayala, para quien el trillado ‘Año de la Paz’ en Zacatecas, es un monumento a lo absurdo, porque ni siquiera la estrategia para combatir la violencia y la inseguridad se ha modifi cado:

‘PARA muestra, subrayó la diputada, está lo que ha sucedido en estos días, por supuesto que cimbra el asesinato de políticos pero esa es la realidad que viven las familias zacatecanas todos los días y una vida no vale más que la otra. Lo que sucedió en días pasados visibiliza una realidad que estamos teniendo en nuestro estado todos los días y que es injusta porque yo no me canso de decir que un joven zacatecano tiene 70 veces más posibilidades de morir que el resto de los jóvenes del país’.

Y LA Noemí continuó:

‘SI LAS cosas cambiaran, si hubiera tranquilidad y seguridad los zacatecanos cambiarían la percepción del pésimo gobierno que se tiene pero parece que la estrategia del gobierno es la de cerrar los ojos y voltear a otro lado. Incluso aun cuando se ha tratado de asesinatos de familiares del gobernador y no vemos ni una esquela en las redes sociales del gobernador, pareciera que quiere ocultar lo que sucede en nuestro estado y eso es terriblemente lamentable. Ni siquiera se trata de un tema de secretarios o del fi scal, ya se han cambiado y seguimos en este punto, la estrategia sigue virando en el mismo rumbo, lo que debe cambiar es esa estrategia’.

Lo Imperdonable

SIN EMBARGO ‘El Bombero’ (Rodrigo Reyes Mugüerza) salió a decir que ‘los asesinatos (de los familiares de los hermanos Monreal: Juan Pérez Guardado y Jorge Antonio Monreal Martínez) son una reacción al avance de pacifi cación’.

-¡QUE NO mame! -truena don Roberto-, ¿por qué chingaos ese absurdo de intentar burlarse de la inteligencia de los zacatecanos? La bronca que hay y aquí lo hemos comentado, es porque el narco está infi ltrado no sólo en las policías, sino en el gobierno mismo, o sea: están durmiendo con el enemigo y fi ngen no darse cuenta, ¡por favor!

“ME PLATICAN mis fuentes que en la Fiscalía ya no se sabe quiénes son los efectivos y quienes los infi ltrados, por lo que hay mucha desconfi anza; tanta, que me aseguran que el francés Cristian Paul está arrepentido de haber dejado la Delegación de la FGR, pues allá se la pasaba bien tranquilo durmiendo sus ocho horas diarias sin ningún problema y comiendo tranquilamente tres veces al día, cosa que no sucede desde que llegó a hacerse cargo de la Fiscalía”.

-QUÉ de cosas, ¿verdad? Y eso que las campañas todavía no comienzan, pero pues a partir del 1 de marzo las cosas se van a poner peor-.

-LA OPOSICIÓN viene con todo y el David sigue sin levantarse temprano y con las pilas descargadas el muy huevón-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.