“David Monreal es un Farsante, la paz no se Consigue por Decreto”

El Gobernador se Evade de la Realidad: Enrique Laviada

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Enrique Laviada Cirerol, declaró a Página 24 Zacatecas que un gobierno puede lanzar una campaña, cómo la que se atrevió a lanzar el gobierno de David Monreal pregonando el “Año de la Paz”, cuando ha tenido logros o cuando se ha conseguido por lo menos contener el fenómeno de la violencia, pero este gobierno farsante está haciendo las cosas al revés.

“Ellos piensan que con una campaña publicitaria la gente va a estar tranquila y eso es completamente falso, por eso he dicho que son unos farsantes porque prefieren simular en lugar de actuar. Desafortunadamente la realidad es la que les ha golpeado el rostro cómo gobierno y eso es malo para todos.

La paz no puede ser resultado de un decreto, la paz se construye con un esfuerzo muy grande y el gobierno no lo está haciendo, además de que parten de un equívoco porque le han hecho creer al gobernador que la seguridad no es un asunto de estado y es exactamente lo contrario”, señaló.

El legislador agregó que se ha pedido la participación de la sociedad para la pacificación de estado y aseguró que la sociedad está haciendo lo suyo ya que las personas siguen saliendo a trabajar, los padres de familia están educando y cuidando a sus hijos y la gente hace todo lo que puede hacer en su vida, en términos de políticas públicas la responsabilidad es estrictamente del estado.

“Lo único que tenemos es farsa, evasión de la realidad, mentiras y esto naturalmente tiene como consecuencia que empeoren las cosas, el gobierno está combatiendo la percepción de inseguridad y da miedo la violencia misma y la manera de actuar del gobierno, no entienden que la gente se siente insegura porque está insegura y no por un producto de la imaginación.

Tenemos un gobierno farsante y estas campañas se les revierten provocando mayor molestia en la población, ahora los golpes de la delincuencia han sido dirigidos a miembros de su familia y el gobernador debería recapacitar, al menos por el dolor familiar”, finalizó.