En Zacatecas, ni los Familiares del Gobernador Monreal Están Seguros

Ya no sé ni que Pensar: María del Mar Ibargüengoytia

Por Rubén Palomo Macías

En entrevista para Página 24 Zacatecas la diputada local, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, comentó que los hechos violentos en Fresnillo y en todo el estado están marcando el inicio de un proceso electoral que será sumamente complicado ya que cada año los procesos electorales se han visto recrudecidos por el tema del crimen organizado y el narcotráfico, sin embargo, existe la sorpresa del ataque directo y constante hacia la familia del gobernador David Monreal Ávila.

“Ya no sé qué pensar acerca de si se trata de un asunto personal en contra de la familia del gobernador o si es porque están involucrados en el crimen organizado. Hace tiempo hubo notas referentes a posibles vínculos de la familia Monreal con el crimen organizado, venta de plaza y demás cosas, es muy lamentable lo que ha sucedió. A esto le agregamos lo que le pasó a ‘Chilo’ Murillo, no sé qué más decir”, mencionó.

La diputada reiteró que los hechos violentos han sorprendido a los zacatecanos, sin embargo, esta es la realidad que vivimos y vamos a vivir durante el proceso electoral. Se teme por la integridad de los diversos candidatos que se encontrarán realizando campañas electorales y solamente se espera que durante el proceso tengan bienestar e integridad física.

“El tema de la seguridad es muy complicado, ya no se sabe ni en qué gente confiar, ni aunque vengan del gobierno. Tristemente no podemos esperar resultados porque no se ve a un gobernador preocupado pese a los golpes que ha sufrido su familia. Lo veo indolente desde el día uno de su mandato y así seguirá. El crimen organizado pasea libremente por las calles del estado y es el reflejo de lo que vivimos, no tenemos quien nos dirija, quien nos cuide ni quien nos proteja de esta situación”, remató.