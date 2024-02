Mi Jardín de Flores

La Paz no se Logra por Decreto

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me parece muy preocupante y muy grave, primero, porque se ha traducido en arrebatarle la vida a actores políticos, lo cual no es un buen presagio para nada de lo que pueda seguir sucediendo en el proceso electoral; ojalá que esa escalada pare ahí y no sigan sucediendo cosas parecidas’: Efraín Arteaga Domínguez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 13 de Febrero de 2024. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Verdades:

“DAVID Monreal es un farsante, la paz no se consigue por decreto: Enrique Laviada Cirerol; En Zacatecas, ni los familiares del gobernador Monreal Están Seguros: María del Mar De Ávila Ibargüengoytia; La escalada de violencia es un mal presagio frente al proceso electoral; preocupa evidencia narco-gobierno: Efraín Arteaga Domínguez”, estas son las opiniones que hoy martes aparecen en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, expresadas por gente ligada a la política, conocedora de cómo se están dando las cosas que perjudican a nuestro amado Zacatecas y, claro está, a su gente, ¿qué opinan?

-SON VERDADES de a kilo, madre Teresa, y el diputado Enrique Laviada dijo lo que todo Zacatecas expresa: el David y sus asesores la cajetearon, no se puede recuperar la paz y la tranquilidad social con un decreto y a billetazos:

‘ELLOS piensan que con una campaña publicitaria la gente va a estar tranquila y eso es completamente falso, por eso he dicho que son unos farsantes porque prefi eren simular en lugar de actuar. ‘Desafortunadamente la realidad es la que les ha golpeado el rostro cómo gobierno y eso es malo para todos. La paz no puede ser resultado de un decreto, la paz se construye con un esfuerzo muy grande y el gobierno no lo está haciendo, además de que parten de un equívoco porque le han hecho creer al gobernador que la seguridad no es un asunto de estado y es exactamente lo contrario.

‘LO ÚNICO que tenemos es farsa, evasión de la realidad, mentiras y esto naturalmente tiene como consecuencia que empeoren las cosas, el gobierno está combatiendo la percepción de inseguridad y da miedo la violencia misma y la manera de actuar del gobierno, no entienden que la gente se siente insegura porque está insegura y no por un producto de la imaginación. Tenemos un gobierno farsante y estas campañas se les revierten provocando mayor molestia en la población, ahora los golpes de la delincuencia han sido dirigidos a miembros de su familia y el gobernador debería recapacitar, al menos por el dolor familiar’.

“ESTO FUE lo que declaró hoy martes el Laviada a nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas y no hay nadie que lo pueda desmentir, el ‘Año de la Paz’ esa una auténtica farsa”.

-COINCIDO CON el diputado Enrique Laviada -toma la palabra don Roberto-: con una cínica propaganda que cuesta muchos millones de pesos al erario, David y su ’desgobierno’ intentan burlarse de la inteligencia de los zacatecanos diciendo mentiras y ocultando la verdad.

“EL PASADO domingo 11 se cometieron dos asesinatos y las autoridades policiacas, obedeciendo la orden de David, a través de Andrea Castañeda de Luna, la fl amante coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Zacatecas, no los dieron a conocer, sin embargo el Gobierno de México sí los incluyó en su reporte diario de homicidios dolosos”.

-NO ES propio de un buen gobierno esconder los hechos que tanto dañan a la sociedad, ¿qué ganan, que no sea la desconfi anza de sus gobernados?, ¿con qué cara dicen que los homicidios dolosos van a la baja si los ocultan? Ahí está lo que dijo la diputada María del Mar De Ávila Ibargüengoytia:

‘YA NO sé qué pensar acerca de si se trata de un asunto personal en contra de la familia del gobernador o si es porque están involucrados en el crimen organizado. Hace tiempo hubo notas referentes a posibles vínculos de la familia Monreal con el crimen organizado, venta de plaza y demás cosas, es muy lamentable lo que ha sucedió. A esto le agregamos lo que le pasó a ‘Chilo’ Murillo, no sé qué más decir’.

-PUES LA María del Mar dijo mucho: cierto o falso existe la sospecha de que los Monreal tienen relaciones con el narco; lo que sí es cierto es que algunos miembros de la familia de la Mary Chuy Pérez Guardado, esposa del ‘Monris’, han sido detenidos por sus ligas con el narco-.

-YA HE escuchado esa versión, incluso de la bodega atestada de yerba mala, propiedad de don Cándido Monreal Ávila, que en aquellos años descubrió el Ejército Mexicano, por lo que a punto estuvo de ser enviado a prisión pero don Ricardo se movió en las altas esferas del gobierno federal y evitó la detención de su hermano diciendo que la yerba se la habían sem brado, incluso no hace mucho escribió un libro al respecto, asegurando había sido una infamia tal acusación-.

-‘HAIGA sido como haiga sido’, lo cierto es que los ‘Monreales’ están estigmatizados, ¿o fueron casuales los recientes asesinatos del cuñado y del primo?-.

Mal Presagio

-PARA el abogado don Efraín Arteaga Domínguez, es preocupante la escalada de violencia y teme vaya a perjudicar el próximo proceso electoral:

‘ME PARECE muy preocupante y muy grave, primero, porque se ha traducido en arrebatarle la vida a actores políticos, lo cual no es un buen presagio para nada de lo que pueda seguir sucediendo en el proceso electoral; ojalá que esa escalada pare ahí y no sigan sucediendo cosas parecidas’.

“PERO no paró ahí porque ‘lo ocurrido pone en evidencia que existe relación entre la violencia criminal y los círculos de poder político’, expresó don Efraín y su opinión si me inquieta porque el señor abogado siempre ha sido muy certero en sus comentarios y opiniones, ¿qué sucederá en los próximos días… nos seguirán ocultado los homicidios que casi a diario suceden… ahora sí los malos pagarán por sus crímenes y la paz y la tranquilidad arrebatada nos será regresada?”.

-DEBERÍA de regresar, madre Teresa, ya son muchos los años de sufrimiento y encierro de no poder viajar por la peligrosidad de nuestras carreteras-.

-LA INSEGURIDAD, violencia, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas no ceden, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas da a conocer las siguientes Cédulas de Búsqueda de:

SALMA SUSANA DE LUNA ESPINOSA de 33 años, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el 8 de febrero del presente año.

MARIO ALEXIS REVILLA ESPINOSA de 26 años, desaparecido en 8 de febrero de 2024, en Guadalupe, Zacatecas y, “TORIBIO ÁVALOS SÁNCHEZ de 67 años, desaparecido forzadamente en Mesa María de León, Huejúcar, Jalisco, el 7 de febrero de 2024”.

-HASTA pareciera que la tierra se los traga, pocas veces regresan-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.