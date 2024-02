Aprueban 12 Diputados Decreto de Paz de David Monreal Ávila

“Esto es una Farsa”, Reitera Enrique Laviada

* Por mi Conducto, PT Pide Disculpas por Llevar a David Monreal a la Gubernatura: X. Ramírez

Por Nallely de León Montellano

En la sesión extraordinaria de este martes, la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, exsecretaria general de Gobierno, dio lectura a la iniciativa con punto de acuerdo mediante la cual propuso que se declare el 2024 como “Año de la Paz” año en Zacatecas, la cual fue aprobada con 12 votos a favor y 9 en contra.

“Es un esfuerzo político y social de todas y todos, no negamos que enfrentar a la delincuencia es una responsabilidad del Ejecutivo Estatal y Federal, por eso se instalan las mesas de Construcción de Paz; la violencia también tiene orígenes y efectivamente es tarea de todas y todos ir cambiando esa dinámica, más allá de colores estamos invitando a que todas y todos hablemos, la prevención también es ir haciendo comunidad que se suma a una estrategia a la que simplemente le corresponde al Ejecutivo”, señaló.

Al respecto Gabriela Basurto llamó a hacer efectiva dicha declaratoria mediante acciones políticas y las modificaciones necesarias. Expresó que el pasado fin de semana, en el municipio de Guadalupe se registraron al menos 8 asesinatos, y en Zacatecas la inseguridad es nota nacional, por lo que llamó a votar en contra de la iniciativa (decreto firmado por el gobernador David Monreal).

Dijo que “la paz no se declara, la paz no se dice, la paz no se hace, la paz se construye con el trabajo de todas y todos, pero desde la constitución nos dicen quién es el responsable de la seguridad pública de las y los zacatecanos y ese es el estado, el estado es el obligado a brindar seguridad pública a todas y a todos, hoy pareciera una burla para los zacatecanos que se nos venga a decir que se imprima en los documentos un documento de la paz”.

Por su parte, Xerardo Ramírez Muñoz, se disculpó públicamente a nombre del PT por llevar a David Monreal Ávila al gobierno de Zacatecas, recordó que sólo lo que va del mes de febrero, se contabilizan más de 22 asesinatos en la entidad, expresó que el evento donde fue anunciada la agenda de la paz, fue un evento tardío, debido a que la administración estatal está por cumplir tres años, y recordó que en el 2021 el compromiso principal de campaña fue recuperar la paz de Zacatecas.

“Es de verdad lamentable que, con discursos, con un logo, con una palomita en todos los eventos del gobierno del estado se quiera engañar a los zacatecanos diciendo que solo por ese simple hecho va a regresar la paz que nos han arrebatado desde hace mucho tiempo, recordemos que este llamado a la paz ha traído como consecuencia unos meses llenos de violencia en donde no vamos a resolver nada con un planteamiento de esta naturaleza”.

Reiteró que la responsabilidad de la seguridad en Zacatecas es del Poder Ejecutivo en sus diferentes ámbitos. En el ámbito federal, dijo que el presidente de la República ha enviado una cantidad histórica de elementos del Ejército y la Guardia Nacional para fortalecer la estrategia de seguridad, que resaltó “sigue siendo fallida, es una estrategia que no está funcionando, y el 2024 con todo el dolor de nuestro corazón debemos de decir que no es ni será el año de la paz y mucho menos vamos a coadyuvar inscribiendo una frase en los documentos oficiales”.

Enrique Laviada Cirerol señaló celebró la iniciativa planteada, y de igual manera comentó que se presentó de manera tardía. Dijo que la militarización no es el camino para garantizar la seguridad pública del país y del estado de Zacatecas, dijo que la estrategia Abrazos y no Balazos es una estrategia contemplativa que deja sin protección a la población. Señaló que el gobernador está equivocado en su postura donde afirma que “la seguridad pública no es responsabilidad del estado”.

Reprochó que la legislatura no fue invitada al evento protocolario donde se dio a conocer la llamada Agenda de la Paz; si la paz se logra por decreto hasta David Monreal lo lograría siendo el peor gobernador del país, lamentablemente no es así; si el llamado es a sumarnos a una estrategia de paz la respuesta es sí, si la propuesta es que nos sumemos a una triste campaña publicitaria como la que ha propuesto el gobierno la respuesta es no porque es una farsa”.

Subrayó la importancia de que el mandatario estatal abra oídos a la crítica, toda vez que, refirió, la estrategia no está siendo efectiva en el estado de Zacatecas.

Violeta Cerrillo, expuso que la agenda de la paz implica hacer un llamado a todos los sectores sociales para implementar la paz en el estado a través de la construcción conjunta, “no estamos diciendo que las cosas ya estén bien, por eso la necesidad de hacer esta agenda, lo que estamos haciendo es un llamado a construir la paz, hay que entender que, si no nos sumamos, entonces estamos en contra”.

Priscila Benítez Sánchez señaló que dicha declaratoria es una mala estrategia, dijo que “yo le llamaría el año de la corrupción y de la impunidad y no el año de la paz”, señaló que es una falta de respeto hacia las y los zacatecanos.

“David está reprobado en Zacatecas, David está en el 32 lugar y no lo decimos nosotros”.

Visita de Estudiantes

Por otro lado, este martes, estudiantes del Colegio de Bachilleres del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, visitaron las instalaciones del Congreso del Estado, con la finalidad de conocer los procesos legislativos, principalmente en lo que refiere a la creación y reforma de las leyes locales.

En este sentido, la diputada Georgia Miranda explicó a las y los estudiantes lo que implica el trabajo legislativo, y de igual manera resolvió las dudas de las y los estudiantes presentes en torno a la creación y modificación de leyes, aunado a la estructura del poder legislativo.

Por último, invitó a los visitantes a presenciar la sesión con la finalidad de continuar conociendo las formas en las que trabajan los diputados en torno a los diferentes temas.