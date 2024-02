“Los Candidatos al Senado por Morena no Tienen Compromiso, los Eligieron por Dedazo”

Ni son Competitivos: Verónica Alamillo

Por Rubén Palomo Macías

En entrevista para Página 24 Zacatecas la presidenta estatal del PAN, Verónica Alamillo Ortiz, mencionó que el tema del proceso de selección de candidatos de Morena es conocido y se sabe cómo han llevado su proceso de selección desde el primer día.

Aseguró que Morena no es un partido político ordenado, comprometido y que hace su democracia dirigida a rajatabla y al dedazo apostando a las cuotas familiares; esto después de que Morena diera a conocer su fórmula para el Senado de la República, siendo Soledad Luévano Cantú y Saúl Monreal Ávila los dedeados.

“Seguramente esta misma situación la estaremos viendo en las diputaciones federales y ni que decir de lo local donde la repartición de cuotas de los Monreal y del Bienestar se van a hacer presentes en cada uno de los municipios y distritos. Habrá que esperar, no debo decir que me sorprende la fórmula al senado y vemos que Soledad ha sido una legisladora poco productiva. Qué decir de Saúl Monreal donde gobernó el municipio con mayor percepción de inseguridad del país y no solamente del último mes, este municipio lleva años gobernado por los Monreal”, apuntó.

La dirigente estatal aseguró que en la alianza se están cerrando filas con verdadero compromiso y está claro de que Morena está acomodando a sus amigos y cercanos para poder tener espacios de poder. Agregó que la ciudadanía está cansada y no ve con buenos ojos que no se ponga un cuadro competitivo y comprometido con la ciudadanía.

“Nosotros velamos por la paz y la seguridad de Zacatecas, de este lado nosotros tenemos cuadros comprometidos, productivos y ahí están los reportes de las actividades de la propia Cámara (sic). Del otro lado solamente podemos ver que sus legisladores se maquillan o se duermen dentro de las cámaras. Necesitamos que esto cambie y que los partidos políticos tengamos el compromiso de no mandar a territorio a pedir el respaldo de la gente cuando no tienen compromiso”, finalizó.