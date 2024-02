Mi Jardín de Flores

En el “Año de la Paz”, 60 Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A nombre del Partido del Trabajo (PT) me disculpo públicamente por haber llevado a David Monreal a la gubernatura de Zacatecas’: Xerardo Ramírez Muñoz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 14 de Febrero de 2024. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Habemus Decretazo: Aprobado por Diputados

¡VÁLGAME DIOS!, don David Monreal es tan poderosos que, a pesar de tanta violencia e inseguridad que ha costado muchas vidas, logró que 12 señores diputados aprobaran su ocurrente ‘Año de la Paz’ en Zacatecas, lo que resulta un insulto para los zacatecanos que sufrimos cotidianamente los embates de los malos organizados.

SEGÚN NARRA nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, la oposición legislativa echó lumbre hasta por los ojos, pues no concebía cómo 12 de sus pares aprobaban la ocurrencia macabra del señor gobernador: El ‘Año de la Paz’.

-ES DE dar vergüenza -salta doña Petraque 12 diputados hayan convalidado esa burla: ‘¿Año de la Paz’, cuando hasta familiares del David Monreal y colaboradores de su gobierno han sido asesinados por el narco?, perdón por la expresión, pero esa es una reverenda mamada, como dicen los jóvenes acá en Chalchihuites-.

-NO HAY que hacer enojar a David, porque es tan mamón que para el 2025 es capaz de decretar ‘Año de la Inteligencia del Narco’-.

-¡ÁNDELE!, no lo dudo ni tantito, David los admira tanto, que no lo dudo ni tantito así; este gobierno es de ocurrencias, por eso el diputado petista Xerardo Ramírez Muñoz, ayer volvió a explotar y dijo a sus pare:

‘POR MI conducto, el PT pide disculpas por llevar a David Monreal a la gubernatura’.

“Y SE extendió: ‘Es de verdad lamentable que, con discursos, con un logo, con una palomita en todos los eventos del gobierno del estado se quiera engañar a los zacatecanos diciendo que sólo por ese simple hecho va a regresar la paz que nos han arrebatado desde hace mucho tiempo, recordemos que este llamado a la paz ha traído como consecuencia unos meses llenos de violencia en donde no vamos a resolver nada con un planteamiento de esta naturaleza’.

-¡VÁLGAME, qué trancazo al ego de don David!-.

-LE LLOVIÓ tupido al ‘desgobernador’, el diputado Enrique Laviada Cirerol, otrora muy amigo del David, le volvió a decir ‘farsante’ en varias ocasiones y ningún diputado lo desmintió.

“LA DIPUTADA Gabriel Montserrat Basurto Ávila les reclamó su ignorancia supina: ‘La paz no se declara, la paz no se dice, la paz no se hace, la paz se construye con el trabajo de todas y todos, pero desde la constitución nos dicen quién es el responsable de la seguridad pública de las y los zacatecanos y ese es el estado, el estado es el obligado a brindar seguridad pública a todas y a todos, hoy pareciera una burla para los zacatecanos que se nos venga a decir que se imprima en los documentos un documento de la paz’.

“Y LA diputada Priscila Benítez Sánchez, tal vez recordado el asesinato impune del abogado Raúl Calderón Samaniego, a manos del exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y su esposa la Susi; el asesinato del estudiante Jorge Iván Ávila Correa, a manos de un hijo del gobernador David Monreal y otros desadaptados; el desfalco impune de Alejandro Tello Cristerna por más de dos mil 900 millones de pesos, sólo en su último año de gobierno, así como el multimillonario fraude de 60 millones 100 mil pesos, cometido por Benjamín Medrano Quezada, y la millonaria estafa de Jeu Ramon Marquez Cerezo, a empresarios y comerciantes, también impunes, entre otros, externó sobre el mal llamado ‘Año de la Paz’:

‘YO LE llamaría el año de la corrupción y de la impunidad y no el año de la paz, porque es una falta de respeto hacia las y los zacatecanos. David está reprobado en Zacatecas, David está en el lugar 32 y no lo decimos nosotros’.

-PUES SÍ, y ni cómo defenderlo; no obstante se impuso el servilismo de 12 legisladores, ¿si usted fuera diputada madre Teresa, ¿cómo actuaría?-.

-ACUDIRÍA con el señor gobernador y le expresaría pospusiera su ‘Año de la Paz’, llegado el momento, no ahora, podría hacerlo-

-¿PERO si la ignorara y continuara con su aferramiento?-.

-VOTARÍA en contra, el pueblo de Zacatecas merece respeto, no se vale burlarse de su inteligencia ni de sus sentimientos, a ver don Roberto, ¿cuántos homicidios dolosos se han cometido el presente año?

-A VER, deme chance… Iniciamos el 1 de enero con 5 asesinatos, luego 2, 1, 4, 5, 1, 8, 4… en enero fueron 37; y en febrero: 1, 1, 6, 1, 4, 1, 7… 23, o sea: en lo que va del vituperado ‘Año de la Paz’, hasta ayer 13 de febrero se han cometido ¡60 asesinatos!-.

-AHÍ ESTÁ, ¿cuál ‘Año de la Paz’?, ¡pinche David tan mamón!-.

-Y SON datos ofi ciales del Gobierno de México, ¿eh?, para que luego no digan los arrastrados que los datos están mal, no. ¡60 asesinatos en menos de mes y medio!-.

Y Las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas forzadas, hoy miércoles 14 nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de: NOE DOMÍNGUEZ MEDINA de 21 años, desaparecido en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, desde el 2 de febrero del presente año y, GERARDO TORRES DURÁN de 26 años,privado ilegalmente de su libertad de manera violenta el el 8 de febrero de 2024, en Jerez de García Salinas, y desde entonces no se sabe nada de él”.

David Monreal, Rebasado “POR TODO esto, cuánta razón tiene Raymundo Moreno, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que ‘es necesario que el gobierno del estado reconozca el fracaso de su estrategia de seguridad, porque David Monreal ha estado rebasado desde el primer día de su gobierno’, por lo que existe una preocupación no sólo entre la población sino entre los actores políticos, por los asesinatos de servidores públicos y familiares de los hermanos Monreal Avila”.

-YO ME quedo con los 60 asesinatos que se han cometido en lo que va de este mal llamado ‘Año de la Paz’, pues como dice la señorita diputada María del Mar De Alba Ibargüengoytia: ‘Más allá del dolor, la familia Monreal Ávila tiene qué estar alerta porque esto no puede seguir así; el proceso de campañas todavía no empieza y hemos arrancado con tantas muertes en los últimos días; (este) es un gobierno que se ha marcado por la indolencia’.

-.

