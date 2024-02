“La Gente se va de Zacatecas en Busca de Mejores Oportunidades”

El Gobierno Necesita Atraer Inversiones Ofreciendo Estímulos: Rosales

Por Rubén Palomo Macías

Roberto Rosales Pitones, director general de Grupo Divierte, mencionó a Página 24 Zacatecas que existe un esquema complejo en el sector empresarial y el sector de oportunidades por los años tan complicados que está viviendo el estado. Las cifras que han salido desde el INEGI y el Infobase colocan a Zacatecas con un rezago importante en el tema empresarial y en el tema económico que se está viendo con la fuga de empresarios y ciudadanos a otros estados.

“Se van por que están buscando mejores oportunidades y para todos es sabido que hay quienes hacemos la resistencia y creemos que en algún momento todo esto puede cambiar. Hemos tenido reuniones con las autoridades de gobierno donde estamos buscando las alternativas de apoyar y buscar soluciones para poder salir adelante, creemos que se necesitan crear estímulos fi scales para que no se vayan las empresas del centro y de Zacatecas, se necesitan generar áreas de oportunidad, de emprendimiento para los jóvenes y que haya oportunidades de trabajo así cómo detonadores turísticos fuertes”, apuntó.

Rosales Pitones aseguró que en el estado no se está ofertando nada nuevo para que la gente visite Zacatecas y el motor económico de la capital es el turístico pero el mayor empleador sigue siendo el gobierno, éste necesita detonar la economía a través de estímulos y generar condiciones para que las empresas lleguen al estado.

“Lo que se urge y se requiere es traer empresas que vengan a invertir a Zacatecas y para eso se necesitan los estímulos y no sólo necesitamos maquiladoras, también necesitamos a las pequeñas empresas que nos ayuden a detonar cómo cafeterías, restaurantes, hoteles y todo eso, pero necesitamos generar los esquemas de seguridad y la mejora de la percepción. Siguen pasando cosas negativas, no lo podemos negar, pero los zacatecanos seguimos hablando más mal de nosotros, además hay una imagen muy negativa de Zacatecas que nos pega a nosotros, no le pega al gobierno”, remató.