Mi Jardín de Flores

Los Mentirosos Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites.

‘No me siento amenazado, de hecho, no tengo seguridad, nunca he tenido. Tengo en el servicio público 45 años y nunca he tenido seguridad, incluso ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar. Ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ningún lugar tengo seguridad y no voy a cambiar’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 15 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Sí, es Preocupante Tanta Violencia e Inseguridad

DICE EL señor exgobernador de Zacatecas, don Ricardo Monreal Ávila, que no se siente amenazado por los malos organizados; tanta es su confi anza que asegura que ‘no tengo seguridad’, que ‘nunca la ha tenido’, como lo aseguró hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿qué opinan?

-QUE MIENTE, cuando era gobernador traía un séquito impresionante de guaruras, su residencia de Bernárdez era la más vigilada del fraccionamiento y su familia con más razón porque todos sus hijos estaban chiquitos-.

-QUE TENGA una vigilancia discreta, pero muy efectiva -tercia don Roberto- es otra cosa, su cuerpo de seguridad no es garrapata como la de muchos artistas, sino a distancia con ojos de águila y dispuestos a ofrendar su vida en caso necesario; Ricardo es el mero toro en el Senado de la República, ¿se imaginan el escándalo internacional si le sucediera algo? Sería algo así como un magnicidio, pues es el titular del Poder Legislativo.

“RICARDO podrá decir que no le gusta traer guaruras, pero una cosa es que no le gusten y otra que los tenga, su alto cargo lo obliga”.

-PUES DON Ricardo dice que no tiene seguridad, que nunca la ha tenido: ‘Tengo en el servicio público 45 años y nunca he tenido seguridad, incluso ni aquí en el Senado. El único que me acompaña es quien me ayuda a manejar. Ni en mi casa, que es casa de todos, ni en ningún lugar tengo seguridad y no voy a cambiar’.

-ASÍ ES el ‘Monris’ de mamila, ese chofer trae hasta una arma larga; él no conoce otro trabajo que no sea en el gobierno y los del gobierno están acostumbrados a decir mentiras y saliendo de sus bocas ya salen disfrazadas de verdades: el ‘Monris’ comenzó a trabajar en el gobierno a los 18 años, y está por cumplir 63 años; entonces no creo que cambie: es un mentiroso profesional.

“EN CAMBIO el Arturo Nahle García, otro político zacatecano destacado, que más o menos es de la edad del “Monris’, dice que él sí está ‘preocupado’ por la situación de inseguridad por la que pasa Zacatecas, principalmente Fresnillo, cuna de los Monreal Ávila, porque ‘asesinar a dos integrantes de esa familia no es cualquier cosa’; qué diferencia, ¿no? Él es más creíble: en Zacatecas -lo hemos comentado- nadie está seguro, ni siquiera el propio David, que es la máxima autoridad del estado.

“ME HAN contado que hasta la Xóchitl tiene miedo de visitar Zacatecas, por eso nomás ha venido una sola vez; a pesar de que en 2023 ocupamos el lugar 11 en inseguridad, la percepción es mayor porque el ‘RaTello’ la dejó peor: su récord es de 30 asesinatos en un día, cuando hubo un enfrentamiento entre dos cárteles: no olvidemos que ‘El Nariz de Cacahuate’ le abrió las puertas de Zacatecas al narco, puertas que, desgraciadamente, el David no ha podido cerrar, $abrá Dio$ por qué, por eso el David le echa la culpa a los medios”.

-PUES YO me quedo con la opinión de don Arturo Nahle, porque la inseguridad es nuestro principal problema; y don Arturo desmiente a don David, aunque no menciona su nombre:

‘NO ES QUE los medios magnifi quen los hechos -subraya-, los medios están obligados a dar cuenta de lo que pasa y no se puede tapar el sol con un dedo. Yo espero que en el marco de este proceso electoral no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables cómo los de la semana pasada donde fueron ejecutados personajes que tienen una carga política importante. Asesinar a dos integrantes de la familia Monreal no es cualquier cosa, asesinar a los empresarios más importantes de Sombrerete, uno de ellos hermano del presidente municipal no es poca cosa y tenemos que aceptar que estos homicidios se salen totalmente de los parámetros a los que lamentablemente ya estamos acostumbrados’, recuerden que ya hasta mataron violentamente a un juez”.

-¡QUÉ DIFERENCIA de declaración!, por eso el Nahle sí tiene credibilidad, no sé por qué la mayoría de los políticos son mentirosos, ¿qué les cuesta decir la verdad; es mucho pedirles congruencia?

Don David no Logra Atraer Inversiones

-TODO Zacatecas continúa decepcionado del gobierno de don David, y no sólo por la violencia e inseguridad sino por el desempleo y, obvio, por la falta de inversiones, como hoy lo declara a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el señor Roberto Rosales Pitones: ‘El gobierno necesita atraer inversiones ofreciendo estímulos; la gente se va de Zacatecas en busca de mejores oportunidades’.

-VOLVEMOS a lo mismo, madre Teresa, la inmensa mayoría de los políticos son mentirosos, recuerden que el David en octubre pasado, anunció con pitos y fl autas, acompañado de su inútil secretario de Economía, el Rodrigo Castañeda Miranda y dos coreanos que se instalarían dos empresas asiáticas: Daedong Door, proveedora de Kia Motors y Hyundai, la cual invertiría algo así como 600 millones de pesos, y generaría 300 nuevos empleos.

LA OTRA empresa coreana es una tal MR InfraAuto, la que invertiría una cantidad similar, generando otros 250 empleos.

“O SEA: entre las dos empresa la inversión sería de mil 200 millones de pesos, generando más de 500 nuevos empleos”.

-¿Y, QUÉ ha pasado?-.

-PUES hasta ahorita esas inversiones están en el limbo, a pesar de que el David le puso mucha crema a sus tacos, echándole porras al inepto del Rodrigo Castañeda Miranda, diciendo que las millonarias inversiones “son resultado de la visita que realizó a Corea del Sur la comitiva encabezada por el Rodrigo Castañeda, hace casi dos meses, una gestión que el David Monreal había iniciado meses antes:

‘ESTAMOS comprometidos en brindar un entorno empresarial favorable y a seguir siendo un destino atractivo para inversionistas nacionales e internacionales, y estoy seguro que juntos construiremos un futuro justo para todos’, fi nalizó el David-.

“Y NADA, yo creo que ni siquiera han puesto la primera piedra, el David no se cansa de decir mentiras o, en el menor de los casos, lo chamaquearon, hay mucha gente que se dice ‘gestora’ que anda en busca de gobernadores que la ‘pendejean’, y le sacan una buena lana y luego nomás no los vuelven a ver, son pillos de cuello blanco”.

-¿CÓMO SE llaman los coreanos esos que fi rmaron con donl David ‘las cartas de intención de inversión?-.

-UN TAL Seung Chul Song, a quien presentaron como vicepresidente ejecutivo de la empresa Daedong Door; y el otro sujeto es Dohun Ham, CEO de la empresa MR InfraAuto, y Koji Akita, director de la Planta Zacatecas, que al fi nal dijeron que empezarían a construir sus instalaciones en este 2024, pero pues ni siquiera la primera piedra han colocado-.

-PURO rollo monrealesco, parecieran cortinas de humo-.

-PUES SÍ.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.