Estalla Huelga de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad

Exigen Aumento Salarial

Por Nallely de León Montellano

“Ante la falta de aumento salarial desde hace 3 años a más de 2 mil 300 empleados a nivel nacional y 10 en Zacatecas”, Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad iniciaron un paro de labores de manera indefinida en exigencia hacia el respeto del derecho par a recibir sus prestaciones laborales.

Teresa Almeida, secretaria de Trabajos y Conflictos de la Sección 21 de Zacatecas, afirmó que la institución pretende terminar con el Contrato Colectivo de Trabajo a nivel nacional, lo que implica la eliminación de prestaciones importantes como el derecho a la jubilación, el aumento de la jornada laboral, reducir los días de vacaciones, entre otras.

“Ya tiene desde el 2019 que han estado haciendo mesas de negociaciones, inclusive ya la Secretaría de Trabajo entró en el conflicto, son los mediadores, pero anoche no se pudo llegar a un acuerdo ya que la institución está cerrada completamente, no quiere checar las cláusulas que son las que dañan completamente a los trabajadores, no quieren tener negociación con nosotros y por es el estallamiento de la huelga”, mencionó.

En este tenor, comentó que el argumento de la empresa ante las peticiones de los trabajadores es que se encuentra en quiebra, sin embargo, aseguró, es algo que ya fue desmentido y a nivel nacional se ha pedido que se le realicen auditorías aunado a los informes que la administración ha emitido.

Por lo anterior, advirtió que la huelga continuará en pie, hasta que se dé la solución del conflicto en favor de los trabajadores mediante mesas de negociación entre las partes para lograr entablar acuerdos.