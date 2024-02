“Gobernantes, Fundadores de los Cárteles de la Droga”

Por eso es Difícil de Combatirlos: “Oso” Medina

Por Rubén Palomo Macías

El político zacatecano, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, declaró a Página 24 Zacatecas que cada vez que muere una persona que tiene relevancia para la sociedad, ya sea por razones económicas o políticas, el efecto y el impacto es superior que cuando mueren desconocidos y para poder medir el avance o retroceso del combate a la inseguridad hay que comparar mes con mes con relación al año anterior y en ese sentido aseguró que sí existe un avance importante en materia de seguridad en el estado.

“Yo no creo que en el proceso electoral vaya a suceder un hecho que no haya sucedido ya, es decir, en la política han estado presentes los criminales desde que existen. Es más, los criminales fueron fruto del servicio público, si se hace un recuento biográfi co de los capos de los 80 nos podemos percatar que los fundadores de los cárteles eran gente que habían pertenecido al gobierno, a las esferas policíacas”, apuntó.

Medina Lizalde apuntó que desde el principio el crimen organizado tiene un nexo con el estado en todo el mundo y por eso es un fenómeno que seguirá presente por muchos años. El problema tiene que asimilarse como algo que seguirá presente y no se resolverá pronto, la población tiene que decidir cuál estrategia de seguridad apoya.

“A nivel nacional ya se han puesto en práctica dos estrategias, la que inició Felipe Calderón con su visión de mano dura y de combatir los efectos sin combatir las causas o la estrategia que está en marcha ahorita, la de atender las causas. Por eso se están haciendo esfuerzos en distintos planos para prevenir que sigan nutriéndose las fi las del crimen organizado, hay un conjunto de tareas en ese sentido desde educativas hasta sociales”, remató.