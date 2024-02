Saúl Monreal, Ante Inseguridad en Fresnillo, Esconde la Cabeza

Está Como las Avestruces: Gabriela Basurto

Por Nallely de León Montellano

Gabriela Basurto Ávila, diputada local por el PRI, dijo a Página 24 Zacatecas que la ausencia del alcalde con licencia de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, ante los recientes hechos violentos ocurridos en el municipio es una falta de respeto para los fresnillenses, aunado a que, dijo, “pareciera que hay algo que no nos dicen”.

Al respecto, cuestionó la falta de posturas por parte del alcalde con licencia, y reiteró que es quien debe dar la cara por los fresnillenses; sin embargo, recalcó que “no ha asomado la cabeza, literalmente está como los avestruces, no sabemos donde está y sólo vimos la imagen de que se fue a registrar a Morena como candidato a senador”.

De igual manera, señaló que es importante para la población de Zacatecas que se garantice la seguridad en la entidad, debido a que, refirió, no se ha visualizado un trabajo efectivo de los 800 elementos de la Guardia Nacional que ingresaron al estado en días pasados, por lo que destacó la exigencia de que la corporación informe cual es la estrategia con la que van a trabajar.

“Creo que la GN no está haciendo su chamba en Zacatecas, no se están viendo los resultados, hay menos homicidios dolosos pero veamos las desapariciones; hay más de mil personas desaparecidas en el 2023 y en el 2024 ahí vamos sumando, creo que las cosas no van bien y no aceptarlo es lo que ocasiona que no se logren soluciones”, agregó.

Lamentó que Zacatecas continúe ocupando los dos primeros lugares en cuanto a percepción de inseguridad, donde se incluye a Fresnillo, por lo que calificó como una burla hacia la ciudadanía el que las autoridades estatales declaren que la pacificación del estado es un hecho.

Por último, llamó al gobernador David Monreal Ávila a brindar certeza a los candidatos que van a contender en el proceso electoral en cuanto a la transparencia del mismo, así como la seguridad en lo general, ya que subrayó, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo.