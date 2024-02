Mi Jardín de Flores

¿”Óscar Octavio, Prestanombres de Ricardo Monreal”?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los criminales fueron fruto del servicio público, si se hace un recuento biográfi co de los capos de los 80 nos podemos percatar que los fundadores de los cárteles eran gente que habÌan pertenecido al gobierno, a las esferas policiacas’: José Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 16 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

¿Prestanombres de Ricardo Monreal, el Empresario Asesinado en Aguascalientes?

¡DIOS DE mi Vida!, ahora ya no solamente nos matan en Zacatecas, sino en Aguascalientes: un paisano, de nombre Óscar Octavio Aguilar Vera de 53 años, fue ultimado de dos balazos en la cabeza en el restaurante Las Costillas de Sancho del vecino estado, a eso de las 3:00 de la tarde.

-SÍ, LEÍ la nota y vi un video, donde aparecen los asesinos sentados en una mesa, como si fueran comensales y, en un momento, dado se levantan y el que va adelante saca una pistola con su mano derecha, la oculta abajo de la espalda, se acerca a la mesa en donde estaba su víctima con otras personas, le dispara y lo mata.

“SEGÚN la información publicada por nuestros compañeros de Página 24 Aguascalientes, el secretario de Seguridad Pública, Dr. Manuel Alonso García, el asesinato pudo haber sido por la patente y derechos de autor del invento de unos explosivos, cuyo pleito data de 2019.

“LOS DOS asesinos, que por cierto tiene la pinta de ‘narcosicarios’, salieron del famoso restaurante, ubicado en el fraccionamiento Bosques del Prado, al norte de aquella ciudad, por la puerta de atrás; caminaron tranquilamente unos metros y abordaron una camioneta Chevrolet S10 tinto con franjas blancas pick up modelo 1989 con placas JK-56-073 del estado de Jalisco.

“CAMIONETA que fue encontrada minutos más tarde sobre la calle Guadalupe, a unos metros del templo del mismo nombre, pero de los asesinos ni sus luces; un famoso locutor de Aguascalientes, de nombre José Luis Morales Peña, mejor conocido como “La Víbora”, salió a decir que el fallecido ‘era prestanombres del senador Ricardo Monreal’, y esto bastó para que mucha gente relacionara esos hechos con el narcotráfi co”.

-NO CREO que el asesinado en Aguascalientes sea prestanombres de Ricardo Monreal, viniendo de quien viene, es de dudarse porque ese locutor no es confi able y a cada rato mete la pata, pero dejémoslo así, yo tengo otros datos y fi dedignos.

“POR PRINCIPIOS de cuentas, el empresario Óscar Octavio Aguilar Vera, cumpliría 54 años de vida el próximo 28 de febrero, pues nació en 1970, pero no en tierras zacatecanas, sino en Colima, Colima.

“Y LO cierto es que era propietario del Súper Mercado Al más Barato, ubicado en la cabecera municipal de Calera, Zacatecas.

“OTRA: los dos asesinos, aunque tenían puesto cubrebocas negro, son fáciles de identifi car porque fueron registrados nítidamente de cuerpo entero, además de las huellas digitales que, de seguro, dejaron en la vieja camioneta, por lo que puedo apostar que los asesinos del propietario de Al más Barato, van a ser atrapados.

“UNA COSA es cierta: él o los asesinos intelectuales de Óscar Octavio son de Zacatecas y desde acá se planeó y pagó por su asesinato: la bronca es entre zacatecanos y los aguascalentenses nada tienen que ver, salvo de que allá ocurrió el asesinato.

Los Servicios de Inteligencia del Crimen

ESTE asesinato deja nuevamente en claro que los servicios de inteligencia de los criminales son más efectivos que los de las autoridades: investigaron hora y lugar donde sería la reunión de Óscar Octavio con esas personas y después estudiaron bien el interior del local, accesos y calles adyacentes para así lograr huir con relativa facilidad y tratar de desviar el motivo de su ejecución.

“YO PUEDO apostar, reitero, a que los asesinos del propietario de Al más Barato, y presunto empresario del ramo minero, pronto serán detenidos, el gobierno de Aguascalientes no está dispuesta a cargar con ese crimen, porque espantaría las inversiones extranjeras y nacionales que son numerosas y cuantiosas”.

-ENTONCES, ¿cree usted que don Óscar Octavio era prestanombres del senador don Ricardo Monreal, como lo dice el señor locutor de Aguascalientes?-.

-NO, NO lo creo. ‘La Víbora’, es un locutor hablantín y nada confi able-.

-DON JOSÉ Luis Medina Lizalde, exdiputado local y federal no se anduvo por las ramas y culpó a gobernantes, de ser los fundadores de los Carteles de la droga y sentenció: ‘por eso es difícil combatirlos’; me dejo anonadada con tal declaración-.

-‘EL OSO Medina’ no dijo más de lo que sabe el pueblo sabio, no vayamos tan lejos: ¿no acaso fue el ‘RaTello’ el que le abrió las puertas de Zacatecas a los narcos?

“¿NO ACASO el David no ha podido cerrarlas? Tenemos en nuestro territorio miles de guardias nacionales, soldados del Ejército Mexicano y policías federales, estatales y municipales con tecnología y armas de punta, sin embargo no pueden contra ellos, ¿no se le$ hace $o$pechoso?, claro que $í, ya lo dijo el Genaro García Luna: ‘la lana es buena de donde venga’”.

– Y, ESTA ocasión, el ‘Oso’ fue contundente: ‘En la política han estado presentes los criminales desde que existen. Es más, los criminales fueron fruto del servicio público, si se hace un recuento biográfi co de los capos de los años 80 nos podemos percatar que los fundadores de los cárteles eran gente que habían pertenecido al gobierno, a las esferas policiacas’.

“YO CREO que si don José Luis sabe quiénes son los políticos y gobernantes que están dentro de los grupos de los malos, debería de decirlo y denunciarlo ante las autoridades”.

-JA, LO hace, y cinco minutos más tarde sería hombre muerto-.

– PUES LOS hechos ahí están, no hace falta de que el Oso diga nombres y apellidos, el pueblo los conoce.

Ricardo Monreal Ávila es el Mandón

“‘LO DIJO Javier Enrique Félix: ‘Los Monreal están preocupados por su dinastía, por eso las lograron las candidaturas de Saúl Monreal Ávila y Soledad Luévano Cantú al Senado de la República, pero no veo una preocupación porque Zacatecas se desarrolle y tenga buenos gobierno; este es el caso más crítico que hemos visto hasta hora’”.

-ESTE caso de cacicazgo pueblerino me recuerda el de Óscar Flores Tapia, gobernador de Coahuila (1975-1981), quien dijo que para gobernar bien se necesitaba una familia numerosa y un amplio presupuesto; según la historia, fue depuesto en el gobierno de López Portillo por corrupción, fue celebre aquel día en que echó de bolo decenas de centenarios de oro a la alberca de su residencia, provocando que invitados vestidos elegantemente se echaran un clavado a rescatar, al menos, una de esas monedas que actualmente valen 50 mil pesos-.

-MMM…eso nunca lo haría ningún Monreal, acostumbrados a regalar sólo promesas y sonrisas-.

-A VER qué día tenemos chance de hablar del tal Óscar Flores Tapia y otros caciques ‘monrealescos’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.