David Convertirá a Zacatecas en Pueblo Fantasma

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Muchas plantas laborales están cerrando para irse a otros estados donde haya más seguridad; creo que no debemos de bajar la guardia y hacer una estrategia integral para atacar las causas de la delincuencia y fortalecer el tejido social, de los valores sobre todo de los jóvenes y los niños para que tengan oportunidades y reconstruir los núcleos familiares’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 18 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Las Drogas los Convierten en Hienas, en Perros Salvajes

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO concebida-.

-NUEVAMENTE LOS malos organizados e ‘inteligentes’, no conformes con arrancar una vida, despedazan el cuerpo de su víctima y a las orillas de una carretera tiran sus restos contenidos en bolsas negras de plástico, dando muestras de su marcada deshumanización-.

-SON BESTIALES: actúan peor que animales, las drogas los convierten en hienas, en perros salvajes, en hijos de la … No se vale, como tampoco se vale que este gobierno inepto que encabeza David Monreal Ávila, no acabe, como lo prometió en campaña, de instaurar la paz que falsamente proclama, ¿cuál paz si los asesinatos no ceden y las extorsiones y las desapariciones forzadas van en aumento?

PERO NO sólo fue el descuartizado el único asesinado ayer sábado, sino que por la noche, a eso de las 21:30 horas, otro hombre fue asesinado en la cabecera municipal de Guadalupe, cuando caminaba despreocupadamente por la calle Montalvo y, al llegar a la Luis Moya, dos narcosicarios lo cosieron a balazos.

Así las cosas, ayer se cometieron, al menos, dos asesinatos....

“EL MUNICIPIO de Villanueva hace años era uno de los más tranquilos de Zacatecas, pero ahora ya se integró a los más inseguros, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta del secuestro de ese hombre que luego fue torturado hasta su muerte, partido en ‘cachitos’, trasladado a la carretera federal 54 y, como si fueran los restos de un animal, arrojarlos en la carretera sin que la policía, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, que cuentan con miles de efectivos, se dieran cuenta?

“¿NO QUE vigilan constantemente las carreteras de manera continua y las 24 horas al día? ¡Pinches mentirosos!, son miles de inútiles encabezados por el gobernador David Monreal y no sirven más que para ser motivo de burla, ya me imagino lo que dicen los narcos de este gobiernito que, a pesar del gran apoyo que le da el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nomás no puede con el paquete: le quedó grande la yegua al wey gobernador”.

Zacatecas Podría Terminar en Estado Fantasma

-SON muchos los empresarios, comerciantes, profesionistas y gente de todos los estratos sociales y ofi cios que se han ido de Zacatecas a otras partes del país e, incluso, al extranjero, por la alarmante violencia e inseguridad y la falta de oportunidades de desarrollo.

“SEGÚN me cuentan, el bello Centro Histórico de la capital del estado cada día se ve más solo, hay muchos locales cerrados y no hay visos de que la situación mejore”.

-LO QUE hoy dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el José Narro, a mí me pone la piel chinita, chinita: ‘Muchas plantas laborales se están cerrando y cambiándose a otros estados; más de 150 mil jóvenes están en peligro de caer en las garras del narco, y la delincuencia organizada está buscando hacer daño a los Monreal’.

“¿ASÍ O más contundente?

“Y, LA verdad, el Narro es muy certero en sus comentarios: ‘la guerra no se combate con guerra, hay que combatir las causas de la guerra y las causas de la delincuencia organizada, y las causas es que tenemos 150 mil jóvenes en las calles, en vez de estar en las preparatorias, en las universidades o donde hay trabajo; están en las calles como una población vulnerable a ser atraída por la delincuencia organizada y por las adicciones, ademas del problema económico en el estado a consecuencia de la política de violencia que prevalece en Zacatecas’, ¿alguien duda de las palabras del senador? No lo creo”.

-VIOLENCIA, inseguridad, extorsiones, secuestros, asaltos en carreteras, robos a mano armada y asaltos a cualquier hora del día -dice don Roberto- son el pan nuestro de cada día.

“HOY, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de LORENZO ANTONIO SERNA RIVERA de 21 años, desaparecido el 12 de febrero del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

TAMBIÉN EN Fresnillo, Zacatecas, desapareció forzadamente BENJAMÍN SORIANO URIBE de 45 años, el 16 de febrero de 2024 y, ROBERTO PUENTES GARCÍA de 61 años, desaparecido forzadamente el 17 de febrero de 2024, en Villanueva, Zacatecas.

ASÍ las cosas, ayer sábado se cometieron, al menos, un asesinato, varias desapariciones forzadas y se publicaron en nuestro Diario Página 24: las Cédulas de Búsqueda de tres hombres 21, 45 y 61 años.

“LO QUE más impactó fue que al ejecutado lo hayan partido en ‘cachitos’, sus restos metidos en bolsas de plástico negras y arrojado en la carretera federal, en terrenos de Villanueva”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.