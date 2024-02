La Violencia Generada por el Crimen Organizado, es una Forma de Decir “Aquí Mando yo”: Obispo

“El Mensaje a los Gobernantes es ‘Somos más Fuertes que el Estado’”

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dijo a Página 24 Zacatecas que desde su trinchera se ha estado trabajando en la construcción de la paz, pero los lamentables hechos violentos han venido a detener, cimbrar y poner en estado de guardia poniendo en duda si se puede llegar a la paz y si lo que se está haciendo es suficiente.

Agregó que se pueden dar muchas lecturas a los diversos hechos ocurridos y los recientes hechos pueden ser un mensaje a los gobernantes y a toda la ciudadanía.

“Recordemos que la delincuencia quiere el poder sobre el poder legal y la misma ciudadanía, su forma de trabajar es el miedo, meterlo por todas partes y por eso son impactantes este tipo de homicidios. A mi forma de ver es una forma de decir que el crimen manda en Zacatecas, que están presentes y que son más fuertes que el estado. Estoy seguro que cómo autoridades y ciudadanía tenemos que poner lo nuestro”, apuntó.

Noriega Barceló señaló que la familia Monreal ya ha sido tocada por el crimen, de alguna manera, por las nuevas detenciones que se han realizado o puede ser un aviso de que el crimen organizado va por más.

Reiteró que lo que busca la delincuencia organizada es el poder en todas sus expresiones siendo un estado sobre el estado siendo insuficiente lo que se está haciendo y aseguró que debe existir una unión en torno a una sola estrategia de seguridad para recuperar el ambiente, la confianza y el poder vivir en paz.

El obispo informó que en diversos puntos del estado el crimen organizado ha tomado el control de las fiestas patronales y aseguró que en partes del estado el crimen se ha convertido en la autoridad.

“Hemos tenido reportes de estas situaciones, esto ha existido en los últimos años. El crimen organizado no solo es llegar y matar una persona, es apropiarse de todo, la autoridad municipal ha perdido el control en muchos municipios o no lo es todo, eso es un hecho innegable, está ahí y tenemos que aceptarlo para poder buscar la solución. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia nacional, de abrazos y no balazos, que se está replicando en el estado. Aquí todos somos víctimas, los sacerdotes, el mismo obispo en varios sentidos, claro que el crimen nos afecta, nos limita y los servicios tienen que terminar muchos más temprano”, finalizó