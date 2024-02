Ricardo y David Monreal Llevarán a Morena a la Derrota: Felipe Rivera

“‘El Chamuco’ Impuso a Soledad y Saúl; la Gente Está Inconforme”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado, Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, comentó a Página 24 Zacatecas que la designación de la fórmula al Senado por parte de Morena, donde figuran Soledad Luévano y Saúl Monreal, no es algo trabajado y ganado por el expresidente municipal de Fresnillo, sino que se trata de un movimiento del “Chamuco Mayor”, Ricardo Monreal Ávila.

“Ricardo es prácticamente el dueño de Zacatecas, por lo menos así se ha dejado entrever. Creo que las encuestas fueron una simulación de Morena y espero que en las demás fórmulas que faltan por definir, como son las diputaciones, realmente se respete la voluntad popular y que no sea una imposición como se ha dejado ver. Es evidente que no se respetaron las encuestas y no se respetó la voluntad del pueblo, fue una franca vacilada y eso pone en riesgo el triunfo de Morena en Zacatecas”, aseveró.

Felipe Rivera señaló que la mala calificación y poca aceptación del gobernador en turno, David Monreal, es otro factor que pone a peligrar el triunfo de Morena, la mala reputación del gobierno del estado repercute directamente en la decisión de la gente. Añadió que el control de Zacatecas se ha convertido en una cuestión familiar donde Ricardo Monreal se mantiene gobernando desde 1998.

“A Ricardo lo hemos visto en un partido y en otro, por dónde les acomode y se meten. Creo que la decisión de la fórmula al Senado fue una muy mala decisión y las consecuencias pueden ser muy graves para el estado. Esa es mi opinión, se puede perder y pues vemos que los atentados ya están ocurriendo en esa familia, como a cientos de zacatecanos”, agregó.

Finalmente Felipe aseveró que muchos “morenos” no están conformes con la fórmula que se dio a conocer y apuntó que se ha visto una encuesta donde se da el triunfo a la otra coalición conformada por el PRI, PAN y el PRD.

“Yo veo muy latente el riesgo de perder porque incluso los morenos y la estructura de David Monreal, que es la de Verónica Díaz y compañía, están de acuerdo en la asignación del binomio que ya se dio a conocer”, remató.