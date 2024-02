Mi Jardín de Flores

La Preocupación del Obispo Noriega

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘De cara al proceso político más portante de nuestra historia, es necesario recordar que la verdadera fortaleza de un país reside en su capacidad para superar las divisiones y trabajar en conjunto hacia un futuro común. Solo así podremos construir una democracia robusta, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 19 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

REAPARECIÓ monseñor don Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas y, en conferencia de prensa, manifestó no sólo su preocupación por la violencia y la inseguridad que agobia a nuestra amada tierra, sino por los ataques letales a miembros de la familia Monreal Ávila, y por mensaje que están enviando a la población los malos organizados e ‘inteligentes’: ‘¡Yo gobierno Zacatecas!’, lo que es oprobioso, no sólo para don David y su gabinete, sino para todos los zacatecanos.

-‘LA VERDAD no peca, pero incomoda’, dice el refrán, así es que ya sabrán como anda el David Monreal, después de esas declaraciones del obispo Noriega: todavía le han de estar zumbando los oídos-.

-SE AVENTÓ el Obispón: David quedó como un pelele al servicio del narco:

‘RECORDEMOS -dijo- que la delincuencia quiere el poder sobre el poder legal y la misma ciudadanía, su forma de trabajar es el miedo, meterlo por todas partes y por eso son impactantes este tipo de homicidios. A mi forma de ver es una forma de decir que el crimen manda en Zacatecas, que están presentes y que son más fuertes que el estado. Estoy seguro que cómo autoridades y ciudadanía tenemos que poner lo nuestro’.

-PUES QUE me perdone el señor obispo, pero la ciudadanía está poniendo todo lo que está de su parte para combatir este fl agelo, soy testigo de que varias personas han mandado a las autoridades estatales domicilios donde venden drogas y no hacen nada, que porque les dan sus ‘mochadas’ tanto a las autoridades municipales, como estatales y federales, de esa forma corrompen a todas para ganar impunidad-.

“EL NEGOCIO de las drogas es fuertísimo, por eso corrompen a muchos gobiernos, pero no conformes con eso lo ampliaron con extorsiones millonarias y de esa manera cogobiernan; por eso monseñor vuelve a recordar que los malos organizados tienen el control de las fi estas patronales en muchos municipios de Zacatecas, en donde se han convertido en la máxima autoridad:

‘HEMOS TENIDO reportes de estas situaciones, esto ha existido en los últimos años. El crimen organizado no solo es llegar y matar una persona, es apropiarse de todo, la autoridad municipal ha perdido el control en muchos municipios o no lo es todo, eso es un hecho innegable, está ahí y tenemos que aceptarlo para poder buscar la solución. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia nacional de abrazos y no balazos, que se está replicando en el estado. Aquí todos somos víctimas, los sacerdotes, el mismo obispo en varios sentidos, claro que el crimen nos afecta, nos limita y los servicios tienen que terminar muchos más temprano’.

-YA LE perjudicaron al Clero el bolsillo, yo creo que por eso el Obispón puso el grito al cielo, ¿se imaginan el dineral que reciben esos criminales ‘inteligentes’, al apoderarse del control de las fi estas patronales?-.

-COMO lo hemos comentado, cogobiernan: cobran el derecho de piso, distribuyen muchos productos como la cerveza, cobran impuesto por cada cabeza de ganado vendida o sacrifi cada, y ahora ya andan tras los que están construyendo fi ncas para cobrarles la licencia, entonces esto cada vez se pone más de la ching… (censurado).

Otra Preocupación

-QUIEN también mostró su preocupación es don Felipe Pinedo Hernández, uno de los dirigentes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), pero porque en una manta que apareció la madrugada del domingo, mencionan al gobernador David Monreal Avila. ademas de que la violencia y la inseguridad ya trastocó a integrantes de la Familia Monreal Ávila, por lo que el señor Pinedo, expresó su preocupación ayer domingo en rueda de prensa que hoy lunes aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘ESA ES la muestra de que nadie se encuentra exento de sufrir atentados. Para nosotros resulta muy grave que existan estos mensajes de la delincuencia organizada haciendo alusión directa a la familia Monreal Ávila porque si es verdad o no, lo que se dice en esas mantas, la realidad es que ponen en duda la integridad, ética y moral con la que se conduce está familia en nuestra entidad. Además, entendiendo que esta familia tiene mucha infl uencia política no solamente en Zacatecas, sino en todo el país’.

-PUES NO es la primera ocasión que narcomantas hablan de que el David tiene nexos con el narco, aunque no es creíble porque quienes lo afi rman son narcos contrarios a lo que presuntamente apoya el David; pero como dice el refrán: ‘Cuandoel río suena…’, y ya sabemos que el poder y el dinero volvieron loquito al David-.

¿Qué Tanto Perderá Morena?

OTRO PERSONAJE que ayer envió su voz de alerta fue el exdiputado don Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, quien advirtió que tanto don Ricardo Monreal como don David llevarán a Morena a la derrota; se notó molesto porque ‘El Chamuco Mayor’ impuso a doña Soledad Luévano Cantú y al joven Saúl Monreal Ávila, como candidatos del partido al Senado de la República, pues subrayó que ninguno de los dos tiene merecimientos, doña Chole para reelegirse y el joven Saúl para seguir los pasos de sus dos hermanos en la Cámara de Senadores: don Ricardo y don David:

‘RICARDO –expresó don Felipe de Jesús nuestros Diario Página 24 – es prácticamente el dueño de Zacatecas, por lo menos así se ha dejado entrever. Creo que las encuestas fueron una simulación de Morena y espero que en las demás fórmulas que faltan por defi nir, como son las diputaciones (y alcaldías), realmente se respete la voluntad popular y que no sea una imposición como se ha dejado ver. Es evidente que no se respetaron las encuestas y no se respetó la voluntad del pueblo, fue una franca vacilada; eso pone en riesgo el triunfo de Morena en Zacatecas’, y continuó:

‘A RICARDO LO hemos visto en un partido y en otro, por dónde les acomode y se meten. Creo que la decisión de la fórmula al Senado fue una muy mala decisión y las consecuencias pueden ser muy graves para el estado. Esa es mi opinión, se puede perder y pues vemos que los atentados ya están ocurriendo en esa familia, como a cientos de zacatecanos: yo veo muy latente el riesgo de perder porque incluso los morenos y la estructura de David Monreal, que es la de Verónica Díaz (Robles) y compañía, están de acuerdo en la asignación del binomio que ya se dio a conocer’.

-SI EL joven Saúl pierde y doña Soledad también es derrotada, doña Claudia no se las va a perdonar, porque ella lo que necesita es tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, para continuar con la Cuarta Transformación-.

-ESO ES precisamente lo que dicen mis marchant@s que están politizadas, ya ven que acá en Chalchihuites predomina el odioso PRI, Morena no ha podido hallar un buen candidato-.

-ES UNA lástima, México nos necesita; láncese usted, doña Petra-.

-NO ME tientes satanás, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús-.

-MMM…pues no es por darle coba, doña Petra, pero usted tiene su arrastre y puede ser una muy buena candidata-.

-NADIE, escapa de los ‘Monreales’, el ‘Chamuco Mayor’ tiene todo cooptado; no, gracias, así estoy bien, luego dirían que lo poquito que tengo me lo robé de la presidencia municipal o por levantar el dedo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.