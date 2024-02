“Algo no les Cumplió el Gobernador y el Narco Mató a dos de sus Familiares”

No es de Gratis: José Rodríguez Elías

Por Staff Página 24 Zacatecas

El gobierno está dejando crecer el conflicto con el crimen organizado: José Rodríguez Elías Acevedo, exalcalde del municipio de Cuauhtémoc (2007-2010), declaró a Página 24 Zacatecas que el asesinato de dos funcionarios de Fresnillo allegados a la familia Monreal, “no es de a gratis, fueron personas elegidas por el crimen organizado para terminar con sus vidas; no es justo, sea quien sea nadie debe morir así”.

En este sentido, comentó que las autoridades estatales han dejado crecer el conflicto con el crimen organizado en la entidad, es decir, carecen de una estrategia efectiva para combatir la inseguridad, ya que, comentó, la dinámica para resolver eta problemática se ha “desviado”.

“Ya no hay un respeto, ya no hay miedo por la impunidad que existe; los delincuentes andan haciendo lo que quieran, no está bien porque afectan a terceros y se llevan vidas por delante”, comentó.

Rodríguez Elías añadió la importancia de que las autoridades reflexionen en los hechos violentos que también están afectando a la familia Monreal, y están orillando a los jóvenes a sumarse a las filas de la delincuencia organizada.

Refirió que el contexto del proceso electoral tiene qué ver con los ataques directos hacia los familiares de los Monreal como una manera de emitir algún mensaje hacia ellos, “los ataques fueron por alguna acción que hicieron, que no les pareció, la verdad es que eso no debiera pasar pero son políticos, gente activa y algún reclamos les están haciendo por sus acciones”.

Respecto a las acciones de pacificación del estado implementadas por el gobierno del estado, señaló que no está mal involucrar a la sociedad, sin embargo, dijo que es importante que las autoridades cambien de estrategia para garantizar una verdadera tranquilidad para la sociedad.

Es decir, dijo que “si es necesario negociar con las organizaciones delictivas hay qué hacerlo, es una desgracia pero hay que agarrarse el corazón y tratar de negociar porque ellos tienen cada vez más reclutamiento y más armamento que ya no nada más afecta a esta región sino a todo el país”.