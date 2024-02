Mi Jardín de Flores

En Aguascalientes, sí hay Estado de Derecho: Gobernadora

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El asesinato de dos funcionarios de Fresnillo allegados a la familia Monreal, no es de a gratis, fueron personas elegidas por el crimen organizado para terminar con sus vidas; no es justo, sea quien sea nadie debe morir así’: José Rodríguez Elías Acevedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 19 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Más Claro ni el Agua

-HOY, EL señor don José Rodríguez Acevedo, exalcalde del municipio de Cuauhtémoc, fue claro al decir que los homicidios del cuñado de don Ricardo Monreal y uno de los sobrinos del Clan, Juan Pérez Guardado y Jorge Antonio Monreal Martínez, respectivamente, ‘no es de gratis, fueron personas elegidas por el crimen organizado para terminar con sus vidas’.

-ESO LO reconoció hasta el propio David en entrevista banquetera: ‘El ataque fue directo, artero y cobarde’, expresó ante lo sucedido.

-RODRÍGUEZ Elías Acevedo, hijo del extinto gobernador de Zacatecas, José Isabel Rodríguez Elías, no dijo otra cosa que no hayamos dicho los zacatecanos y el propio gobernador: a los familiares de los Monreal Ávila, los mató el narco, por eso no sorprende que en la entrevista que hoy lunes aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Rodriguez Elías hijo haya dicho que ‘no es de gratis, fueron personas elegidas por el crimen organizado para terminar con sus vidas’.

“ADEMÁS de que denunció que las autoridades estatales hay dejado crecer el confl icto con el crimen organizado en la entidad; carecen de una estrategia efectiva para combatir la inseguridad, ya que la dinámica para resolver esta problemática se ha desviado, y abundó:

‘YA NO HAY un respeto, ya no hay miedo por la impunidad que existe; los delincuentes andan haciendo lo que quieren, no está bien porque afectan a terceros y se llevan vidas por delante’.

-DON JOSÉ Rodríguez Elías dijo otra gran verdad: Los delincuentes no le tienen ni respeto ni miedo al gobierno (de don David), y eso se debe a que en Zacatecas impera la impunidad-.

-DE ESE tamaño ha de ser el billetote, con el que corrompen a las autoridades policiacas, recuerden que aquí hemos desenmascarado a exjefes policiacos que cobraban en ambos lados: en gobierno del estado y con el narco: uno de ellos sigue en prisión, otro continúa desaparecido y un tercero está muerto, el primero de ellos es el John William Casara Luna alias ‘El Comandante Colombiano’, dedo chiquito del entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, el Ismael Camberos Hernández; el segundo es el Gustavo Domínguez Saldívar, jefe de la Unidad de Secuestros, que sigue sin aparecer y el tercero es el Gary, narcopolicía asesino que murió en enfrentamiento con sus compañeros policías, entre otros que servían a Dios y al diablo: de éstos siguen saturadas las policías y muchas áreas más de gobiernos municipales, estatales y federales que el David no ha querido o podido sanear.

“LO ÚNICO que no me gustó del hijo del ‘Chabelo’ Rodríguez Elías, fue lo que dijo al fi nal de la entrevista, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘SI ES necesario negociar con las organizaciones delictivas hay qué hacerlo, es una desgracia pero hay que agarrarse el corazón y tratar de negociar porque ellos tienen cada vez más reclutamiento y más armamento que ya no nada más afecta a esta región sino a todo el país’.

“PERDÓN por la expresión, pero al fi nal sí la ‘cagó’, el entrevistado con los criminales no se negocia, al menos yo no estoy de acuerdo”.

-NI YO tampoco-.

-CLARO QUE no, ya lo dijo el Santo Papa Francisco: ‘Al diablo no se le vence tratando con él, sino oponiéndole con fe la Palabra divina.

De este modo, Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros, de los ataques del que divide’.

¡Extra, Extra, Extra Están por Resolver el Asesinato de Óscar Octavio!

“¡ÓRALE!, miren, la Jefa de Información de Página 24 Aguascalientes, Benny Díaz, me acaba de mandar una nota muy importante para nuestros lectores, es referente al asesinato del empresario asesinado en el restaurante ‘Las Costilla de Sancho’ en Aguascalientes, la semana pasada, ¿se las leo? VA, EL encabezado dice: ‘En el Caso de Óscar Octavio Aguilar Vega, se van a Llevar una Gran Sorpresa; que no Piensen que Pueden Venir a Delinquir a Aguascalientes: Gobernadora.

LA GOBERNADORA Tere Jiménez Esquivel declaró en conferencia de prensa que Aguascalientes ‘es un estado tranquilo, donde hay inversiones, paz, empleo y que no piensen que pueden venir a delinquir, las investigaciones siguen, vengo de una reunión de seguridad que se realizó en la XIV Zona Militar y el fi scal (Jesús Figueroa Ortega), habló sobre el caso (del asesinato de Óscar Octavio Aguilar Vera) y se van a llevar una gran sorpresa’.

SIN ESPECIFICAR cuál o por qué será esa ‘gran sorpresa’, la mandataria estatal dejó en claro que Aguascalientes sí tiene seguridad ‘y se detienen a los responsables, nosotros competimos con estándares internacionales y en la región deberíamos de ayudarnos entre todos, no he hecho algún pronunciamiento (sobre lo declarado por el gobernador de Zacatecas, David Monreal, de que la inseguridad ya había alcanzado esta entidad), porque siguen las investigaciones, vamos adelantados y como les dije hace días: quien la hace, la paga; se detuvo gente, ya están en la Fiscalía, ya hicieron declaraciones y tenemos tecnología sufi – ciente como para dar con el autor intelectual y material, pronto habrá resultados’.

COMO ESE tema ya se ha vuelto demasiado mediático, Jiménez Esquivel afi rmó que ‘no vamos a quitar el dedo del renglón, decirles que vamos a seguir luchando para que exista paz y tranquilidad en la región, que es próspera, donde están llegando inversiones, tenemos que estar todos unidos, trabajar por un fi n común y que gane la población, repito, en Aguascalientes competimos con estándares internacionales’.

TAMBIÉN resaltó que si ese asesinato ocurrió en la entidad fue porque ‘vinieron a Aguascalientes porque (en Zacatecas) no hay una buena impartición de justicia, vinieron a ponerse de acuerdo, tuvieron tres sesiones y cuando no hay estado de derecho suceden este tipo de cosas y aquí nos apresuramos en la impartición de justicia, que sea lo más pronto posible y por eso nuestra reforma constitucional que ocupaba más elementos, más salas, más lugares regionales para llevar a cabo de forma más rápida esa impartición de justicia. Esto se hizo el año pasado para que el estado tenga paz y tranquilidad, que vinieron de otro estado a delinquir es porque no hubo estado de derecho, no queremos que eso suceda en Aguascalientes y estamos trabajando fuerte para que podamos vivir en paz’.

RESALTÓ QUE la entidad fi gura a nivel mundial porque hay empresas trasnacionales que buscan venir a invertir aquí y es porque ‘están confi ando en Aguascalientes, en la certeza jurídica en el tema mercantil y civil, estamos avanzando en el tema familiar y estamos haciendo una reestructura de reforma constitucional que hace mucha falta, hay mucho por hacer en el estado y quiero decirles que, primero, nosotros no abrazamos, el que la hace, la paga, sea gente de Zacatecas o de donde sea. Es más, una persona que delinque, y viene de otros estados, hay justifi cación para que la tengan en prisión preventiva para que se quede en el estado’.

JIMÉNEZ Esquivel también dijo que ‘de parte de gobierno del estado sí hacemos el trabajo, he platicado con Platino (Manuel Alonso García, secretario de Seguridad del Estado), para ir poniendo el equipamiento de cámaras de reconocimiento facial en zonas importantes, no solamente fueron las 300 unidades de seguridad pública, estamos comprando tecnología y equipando más a los municipios con el reconocimiento facial y de placas’.

-¿QUÉ SORPRESA dará la gobernadora de Aguascalientes? ¡Ay Dios mío, que no sea lo que estoy pensando!-.

-NI LO diga madre Teresa, no vaya a ser el ‘Chamuco’-.

-¿SE IMAGINAN el escándalo?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.