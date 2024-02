La Situación de Inseguridad de Fresnillo es Triste, lo Sabe Todo el Mundo: Pavón

“En las Urnas Vamos a ver qué Piensa la Gente”

Por Rubén Palomo Macías

La fórmula de candidaturas al senado por parte de Morena en el estado no ha dejado contentos a varios actores sociales y políticos ya que se comenta que Saúl Monreal Ávila no dejó el municipio de Fresnillo con las mejores condiciones de seguridad.

Al respecto Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMSS), comentó a Página 24 Zacatecas que este tema es muy bien conocido por todos, dentro y fuera de Fresnillo.

“Esto ya lo sabe todo el mundo, ya no es un tema que sea del conocimiento solamente de los fresnillenses, aquí tenemos que ver que este tema deben resolverlo las autoridades competentes, las nacionales y estatales. Son situaciones muy lamentables y están llegando a niveles que no esperábamos. Lo más triste es que hace 10 años no pensábamos que esto fuera a suceder en Zacatecas, las autoridades no deben eludir sus deberes ni dar discursos de que no ocurre nada, lo que se necesita son hechos y no palabras”, aseveró.

El líder minero solicitó que con los temas electorales no se lastime a la sociedad ya que existe un juego con las personas de Zacatecas. Agregó que la seguridad es un tema que le compete a los responsables contestar, además apuntó que la sociedad debe manifestar su inconformidad el día de las elecciones.

“En las urnas vamos a ver lo que piensa realmente la gente, nos quedamos muchos mexicanos luchando porque esto mejore, creo que ya hay más opciones de elegir a quienes nos representan aunque se quiera restringir la situación de la democracia vemos que los partidos tienen el derecho de participar mientras no pase la reforma constitucional donde quieren limitar todo. Es incongruente que el presidente llegue con un árbitro que lo validó cómo presidente y ahora ese mismo presidente desacredita a ese árbitro porque no es gente de él. Es un tema que compete a todos los mexicanos para que su decisión sea a favor de México, la razón no está de un solo lado”, finalizó.