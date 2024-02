Por Amenazas de Cárcel, Campesinos Terminan Protesta y Retiran Tractores

Ángel Muñoz Muro los “Dobló”

Por Nallely de León Montellano

Por segundo día consecutivo, productores agrícolas del estado se manifestaron en el bulevar Héroes de Chapultepec a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y bloquearon el paso vehicular por ambos sentidos para exigir ser atendidos por autoridades federales, con la finalidad de solucionar la situación de adeudos con la institución, y ser incluidos entre los beneficiarios del fideicomiso para la cuota energética.

Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, los campesinos decidieron bloquear el bulevar bajo el argumento de incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades, ya que hasta ese momento no habían obtenido una respuesta concreta en torno a la mesa de negociación solicitada con presencia de autoridades federales después de ocho horas de plazo establecidas por los inconformes, la tarde del pasado lunes.

Lo anterior fue causa de diferencias entre los presentes debido a que una parte de ellos argumentó que la negociación con las autoridades se llevaría a cabo el próximo viernes, por lo que consideraron innecesario realizar el bloqueo, mientras que el resto decidió generar presión para que las autoridades agilizaran el diálogo.

Minutos más tarde arribó al lugar Ángel Muñoz Muro, titular de la Coordinación General Jurídica (CGJ) del estado, con la finalidad de pedir que respetaran los acuerdos establecidos desde un día antes para no entorpecer las negociaciones y del mismo modo, no afectar a la ciudadanía.

El funcionario amenazó a los manifestantes de proceder penalmente en contra de los presentes si no retiraban los tractores del paso vehicular del bulevar a través de una denuncia por ataques a las vías de comunicación ya que, reiteró, estaban incumplimiento acuerdos aun sabiendo que la situación es de competencia federal.

Exhortó a los productores a respetar los acuerdos y reiteró que no existiría problema en caso de que eligieran permanecer en el lugar siempre y cuando no obstruyeran el flujo vehicular para no afectar a la ciudadanía quien utiliza esa vía para sus traslados cotidianos.

“El hecho de tapar, obstruir las vías de comunicación es una variante del delito que nos obliga a realizar ciertas acciones de las cuales no nos sentimos orgullosos, pero sí son necesarias, si ustedes levantan eso nosotros no tendríamos por qué hacer ese señalamiento en la fiscalía”, señaló.

Ante ello, los productores decidieron dialogar entre ellos y retirar el bloqueo del bulevar para respetar los acuerdos establecidos con plazo hasta el próximo viernes, de lo contrario, advirtieron, radicalizarán nuevamente sus actos de protesta.