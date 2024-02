Mi Jardín de Flores

Secuestros Virtuales en Aumento

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hace unos días asesinaron a una persona de nombre Octavio en Aguascalientes, de Zacatecas. No lo conozco, no conozco a su familia, nunca he tenido una relación con él; sin embargo, las fi ltraciones del gobierno del estado tratan de vincularlo conmigo, cuando lo que deberían hacer es resolver el problema de inseguridad sucedido en el estado de Aguascalientes en pleno centro’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 21 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Secuestros Virtuales en Aumento

SEGÚN EL propio presidente municipal de Calera de Víctor Rosales, don Ángel Gerardo Hernández Vázquez, la clase trabajadora es la que más sufre los llamados secuestros exprés, y los montos económicos estafados son de entre 25 mil a 50 mil pesos, que son cantidades muy altas para los empleados.

ES INCREÍBLE cómo ese tipo de estafas sigue dándose, sobre todo porque la inmensa mayoría de esos robos son planeados desde cualquier cárcel del país con un simple teléfono celular que, por lo regular, están prohibidos para los internos.

TIENEN razón los que afi rman que las cárceles de nuestro país son las Universidades del Crimen, pero además una de las cajas chicas de los gobernadores en turno, por los negocios que hacen los directores de los penales y los secretarios de Seguridad Pública: me platican que las preliberaciones de gente adinerada cuestan millones de pesos y que las drogas se consumen y se expenden más adentro de los penales que afuera de ellos.

-TODO ahí es negocio -contesta doña Petra- una conocida mía tuvo la desgracia de atropellar y matar a un peatón y la metieron a la cárcel; su abogado no podía sacarla, y ahí estuvo por un mes hasta que su defensor le dijo: ‘El juez pide 500 mil pesos’; y se los dió la familia, más otros 500 mil para los deudos y 200 mil pesos más para el abogado.

“Y TODO lo que contó es de dar miedo, son historias y hechos como para escribir un libro, ahí todo cuesta, hasta las cobijas: se forman autogobiernos y el director del penal para lo único que está ahí es para recibir dinero, es un asco”.

-PUES por eso los presos se animan a hacer secuestros exprés, saben que el director del penal los protege, claro, mediante una buena parte del botín.

“¡UTA!, tan fácil que sería seguirle la huella al dinero, bastaría con investigar a quién pertenece la cuenta del banco y en dos por tres se atrapa al que cobra el monto de la ‘recompensa’, no hay crimen perfecto, pero el problema son los gobernantes que no llegan a servir al pueblo, sino a servirse del pueblo.

David Debe Aclarar el Destino de 252 Millones de Pesos

“ESTOY viendo el informe del año 2022, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular es el licenciado David Colmenares Páramo, colaborador de Página 24 Aguascalientes, en donde el gobierno del David Monreal no ha podido ‘ACLARAR’ 252 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de ese año, ya entramos al 2024 y el gobernador todavía no da razón de esa multimillonaria cantidad: 252 millones de pesos, es muchísimo dinero”.

-POR MENOS, en otro país ya le hubieran dado tambo al David-.

Los Hermanos Monreal Avila y el Narco

-MUY MAL recibieron los fresnillenses la noticia de que David ‘El Cachorro de los Monreal’, ya fue dedeado como candidato de Morena a una curul en la Cámara de Senadores, pues el alcalde de Fresnillo con licencia, dejó su municipio en llamas, además de que dos familiares de su clan fueron asesinados: Jorge Antonio Monreal Martínez y Juan Pérez Guardado, y otro más secuestrado en hecho diferente: Pedro Ávila Rodríguez, primo hermano de los caciques, ¿quiénes se animan a tal reto sino son los narcos?-.

-PUES YA un cártel del narco, llamado del Noroeste, colocó una manta en Fresnillo deslindándose de los asesinatos, mostraron sus condolencias a David Monreal y dijeron que cuentan con su apoyo para dar con los responsables.

-¡VÁLGAME Dios!, ahora resulta que los señores Monreal Ávila ya son manzana de la discordia entre los malos organizados: unos están en contra de ellos y otros a su favor; ¡Padre Santo, esto cada vez se pone más feo: cártel contra cártel!-.

-PERO además, el ‘Monris’ se lanzó contra la gobernadora de Aguascalientes, la Tere Jiménez Esquivel porque cree que ella fi ltró la información al locutor apodado ‘La Víbora’ de que el Óscar Octavio, el empre sario asesinado a balazos en Aguascalientes, dueño del supermercado Al Más Barato, de Calera, era su prestanombres-.

-PUES ojalá y el asunto no pase a mayores, porque Zacatecas y Aguascalientes no sólo somos buenos vecinos, sino hermanos, no olvidemos que Aguascalientes fue parte del estado de Zacatecas-.

-ES QUE con los Monreal en el gobierno no se espera nada bueno, son muy déspotas, nomás piensan en ellos, no en el pueblo, actúan como virreyes-.

-PUES habrá que ver qué sigue, por lo pronto el 1 de marzo comienza la campaña y, como dijo el líder minero Carlos Pavón Campos: ‘En las urnas vamos a ver que piensa la gente’.

La Economía Sigue muy mal

-LA ECONOMÍA sigue por los suelos: todo está muy caro: frutas y verduras que antes eran los productos más baratos de la canasta básica, hoy están por las nubes, pero no es todo, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Variación porcentual anual de las horas trabajadas por el personal ocupado de la industria manufacturera por entidad federativa, en diciembre de 2023, y Zacatecas aparece en los últimos lugares con menos 15.2%, según el Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG).

“Y EL mismo IIEG nos pone en su Boletín Económico Mensual de enero de 2024, en el último lugar con menos 2.64%, en la Variación porcentual anual del ITAEE por entidad federativa, 2023 T3.

“O SEA: Zacatecas está en la olla, este gobiernito del David Monreal, no vale tres cacahuates, es un sonoro fracaso”.

-SEA POR Dios y Venga más.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.