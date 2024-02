A un Mes de Semana Santa, aún no hay Programa del Festival Cultural: Canirac

La Secretaría de Turismo Sigue Durmiendo

Por Rubén Palomo Macías

Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), aseveró a Página 24 Zacatecas que el consumo en los restaurantes no ha mejorado, cómo se ha estado mencionando. Señaló que la semana del 14 de febrero se esperaba un aumento en las ventas y no fue así, al contrario, se presentaron algunas disminuciones de consumo.

“Puede infl uir que el 14 cayó en miércoles de ceniza, que no se comía carne, que había gente que hace ayuno pero fi nalmente las ventas no están cómo quisiéramos, al contrario, si en el 2023 estábamos al 50% respecto al año 2022 ahorita andamos por abajo del 2023”, apuntó.

Además la presidenta de CANIRAC mencionó que la situación con los agremiados en el municipio de Fresnillo es complicada, y no solamente para los agremiados a la cámara sino para todos los comercios en general por el clima de inseguridad que ha permeado durante esta y la padada administración.

“El tema de la percepción de inseguridad es muy complejo y la economía está detenida, la gente no tiene la misma capacidad económica, no sale y no consume lo mismo, esto no solo se ve en restaurantes, en cualquier negocio no se ha vendido igual y se debe hacer un análisis de la percepción de la inseguridad pero también necesitamos acciones para que se reactive la economía. No ha funcionado hasta ahora lo que se ha hecho”, agregó.

Estela Cárdenas aseveró que la seguridad corresponde al gobierno del estado y los restaurantero hacen lo mejor posible por cuidar la seguridad. Además que a esto se le agrega que las estrategias no son las mejores por parte de la administración gubernamental.

“Nos debemos de preguntar porque no han presentado el Festival Cultural, si se preocupan por el desarrollo económico y la promoción del estado al resto del país y el mundo deberíamos estar viendo acciones que promuevan a Zacatecas. Estamos a un mes de que inicie la Semana Santa y aún no tenemos un programa del Festival Cultural, creo que no hay tanto compromiso”, fi nalizó.