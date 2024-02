Avanzan Jornadas Nocturnas de Bacheo en el Centro Histórico

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realiza jornadas nocturnas de bacheo en el primer cuadro del Centro Histórico, manteniendo en condiciones óptimas a todas las calles de la ciudad.

Con el firme objetivo de brindar mantenimiento a las vialidades del municipio y a su vez, mejorar la movilidad de las y los ciudadanos sin afectar el tráfico vehicular, se tomó la determinación de implementar el programa de bacheo durante las noches.

Miguel Félix Carrillo, secretario de Servicios Públicos, informó que en el lugar se realiza la aplicación de productos de fraguado rápido, reposición de piezas de adoquín regular de diferentes medidas; así como pórfidos y meta piel, los cuales son materiales característicos de dicha zona.

Explicó que en esta etapa del programa se rehabilitarán las principales avenidas como Hidalgo, González Ortega, Tacuba, López Velarde; así como callejón Barro, Rinconada de Catedral, Fernando Villalpando, Abasolo, plazuela de Escobedo, calle del Ángel, entre otras.

Para no interrumpir el tráfi co y no causar molestias a las y los habitantes, Félix Carrillo dijo que se conformaron las Cuadrillas de Bacheo Nocturno que trabajarán en un horario de 9:00 de la noche a 3:00 de la mañana.

Dichas cuadrillas las conforman 25 personas entre operadores de maquinaria, chóferes, albañiles, peones y supervisores, quienes ponen todo su empeño para mejorar las vialidades de la ciudad.

Destacó que a la fecha se tiene un avance del 40% y continuarán trabajando para llegar al 100% de la meta, esto por indicaciones del Dr. Jorge Miranda Castro y con el fi rme compromiso de mantener en buenas condiciones a las calles de la Capital de la Transformación.