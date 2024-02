“La Poca Gente que Viene al Centro Histórico es Local”

Seguimos Padeciendo la Falta de Turismo y Competencia Desleal: Comerciante

Por Rubén Palomo Macías

José Baltazar Inchaurregui, comerciante y dulcero artesano, aseveró a Página 24 Zacatecas que la presencia de turistas ha sido muy baja y el consumo en los locales del mercado González Ortega no ha sido el mejor ya que no hay a quién ofrecerle los productos.

“Ha estado muy triste, no sé por qué no hay gente, no hay turismo y por consecuencia no hay ventas. Las autoridades de turismo, cómo el secretario, han señalado que se han estado recuperando visitas pero son mochileras, o sea que no son gente que consuma o que venga a comprar productos zacatecanos. Es mero turismo mochilero que no deja una derrama”, señaló.

El artesano agregó que los diversos eventos que se han realizado en el Centro Histórico no han sido de beneficio para los comerciantes que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad capital ya que las personas acuden solamente a ver a los artistas porque se trata de gente que es de mismo Zacatecas.

“La mayoría de la gente son jóvenes de aquí mismo y su objetivo era solamente acudir a los conciertos y con nosotros no hubo ventas. Además de que esperamos que en la próxima Semana Santa haya una ligera recuperación pero cuando hay eventos extraordinarios en Zacatecas nos encontramos con que las autoridades les abren la oportunidad a los revendedores y a los vendedores ambulantes, a nosotros nos hacen a un lado”, comentó.

José Baltazar señaló que con esa competencia se descompensan las oportunidades que dan las autoridades estatales y municipales a los comerciantes que ya están establecidos y si existe una oportunidad de recuperar lo que no se vendió en el año pues se complica aún más por la presencia de los ambulantes y revendedores.

“Hace falta otra estrategia, sobre todo para nosotros que somos productores, somos los que hacemos el verdadero dulce zacatecano mientras que los revendedores lo compran en otros estados y vienen a instalarse a las plazas y jardines de Zacatecas, nos quebrantan hasta las tradiciones”, remató.