Sigue Protesta de Exbraceros por Incumplimientos de David Monreal

“El Gobernador Exige Respeto, Pero el Respeto se Gana”

Por Nallely de León Montellano

Este miércoles un grupo de exbraceros de Valparaíso tomó las instalaciones de la Secretaría de Finanzas debido al incumplimiento de compromisos establecidos desde el 2022 por parte del gobierno de David Monreal Ávila de entregar apoyos sociales, así como otorgar certeza jurídica en una colonia del municipio de Valparaíso.

“Venimos a hacerle un exhorto respetuoso al señor gobernador, David Monreal Ávila, para que cumpla su palabra, que cumpla los compromisos públicos porque si lo que dice públicamente no lo cumple qué será en lo privado, a lo mejor no se da cuenta de que sus secretarios no le están funcionando”, señalaron.

Los manifestantes detallaron que, tan sólo del fraccionamiento antes mencionado, son 450 personas esperando el cumplimiento de los compromisos del mandatario estatal, aunado a otras personas de Ciudad Cuauhtémoc, Enrique Estrada, Guadalupe, Villa de Cos y otros municipios. Por lo anterior, los inconformes calificaron como “malo” el trabajo de las autoridades de la actual administración estatal debido a la falta de interés de cumplir compromisos con la población. Además de ello, señalaron que la inseguridad en el municipio de Valparaíso continúa en un punto muy álgido, lo cual impide a las personas desplazadas regresar a sus hogares por miedo a ser vulnerados.

“La gente tiene miedo, hay mucha inseguridad y nadie se anima a hacerle frente a esto, pues hasta al señor gobernador lo están confrontando, qué esperamos nosotros”, comentó J. Jesús Muñoz Ávalos. La manifestación de exbraceros en la Secretaría de Finanzas comenzó desde la noche del pasado 20 de febrero, hasta el momento, señalaron, únicamente han recibido una llamada de la SEDUVOT, en este sentido, los inconformes advirtieron que no se van a retirar del lugar hasta que el gobierno estatal asuma los compromisos públicos adquiridos desde el año 2022.

“Tienen dos años trabajando en ello y no ha habido respuesta, entonces qué esperamos, de qué manera podemos hablarle al señor gobernador David Monreal, porque luego ellos exigen respeto pero el respeto se gana”, finalizó.