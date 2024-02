Sin Acuerdos Para Levantar Huelga del Monte de Piedad

Se Resisten a Darnos 5% de Aumento Salarial: Roberto Alatorre

Por Nallely de León Montellano

Tras siete días de huelga, trabajadores del Sindicato Nacional del Monte de Piedad señalaron que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades federales ante la petición de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo en cuanto a salarios y prestaciones para los trabajadores.

Roberto Alatorre detalló a Página 24 Zacatecas que están dispuestos a negociar el aumento salarial de 5% para levantar inmediatamente la huelga y, de igual manera, atender de manera paulatina y en mutuo acuerdo el resto de los temas a tratar, sin embargo, la administración no ha cedido a negociar ninguna de sus propuestas.

Roberto explicó que, pese a la cerrazón de la administración central, el líder sindical se ha dado a la tarea de buscar el diálogo a efecto de evitar más afectaciones para los trabajadores y directivos, así como para usuarios de dicha empresa de préstamos.

De igual manera, reconoció la importancia de que el negocio prendario reabra sus puertas a la brevedad con la finalidad de no entorpecer los trámites y el flujo monetario de la misma, sin embargo, reiteró, no existe interés por parte de la administración por resolver el conflicto.

Detalló que de momento no emprenderán acciones alternas al resguardo de las instalaciones de la casa de empeños a nivel nacional, lo cual no van a desistir en tanto no se den las negociaciones correspondientes entre ambas partes.

“No vamos a desistir hasta que nos den 5% de aumento; sólo en ese momento nosotros desistimos y se acaba la huelga”, advirtió.

Cabe subrayar que, en la ciudad de Zacatecas, son 10 trabajadores de base afectados, y tres más de confianza quienes están en sintonía con las exigencias de los trabajadores a nivel nacional quienes reiteraron que se encuentran en pie de lucha desde hace cuatro años.