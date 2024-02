Mi Jardín de Flores

El Apoyo del Cártel del Noroeste a David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘¿Si el crimen organizado ataca a familiares del gobernador, que nos espera al pueblo?, por la violencia hay mucha pobreza y desempleo en Zacatecas’: José Baltazar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 22 de Febrero de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

DON DAVID Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, cada vez que habla dice que su gobierno va muy bien, pero la gente, en su gran mayoría, lo desmiente, la situación económica está muy difícil por la inseguridad y violencia irrefrenable.

HOY JUEVES leo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas que un grupo de malos organizados sorprendieron a militares y los balearon, mandando a uno de ellos al hospital.

LOS ATACANTES huyeron después de balearlos y no obstante pedir refuerzos e ir tras ellos, no pudieron darles alcance, desaparecieron a plena luz del día.

-POR ESO el David Monreal -contesta doña Petra- ha reconocido que los narcos son ‘inteligentes’, tanto que no puede contra ellos; hoy nos amanecimos con otro asesinato en Ciudad Cuauhtémoc, al tiempo que siguen las desapariciones forzadas-.

-NO SOLAMENTE es eso -tercia don Roberto-, sino que han matado y secuestrado a familiares del Clan Monreal, ridiculizándolo, porque ¿cómo es posible que un puñado de maleantes le esté ganando batallas a la máxima autoridad del estado que tiene todo el poder político, económico y social del estado además del fuerte apoyo del gobierno federal con miles de soldados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional?

“SON COSAS que no cuadran, por eso mismo siempre he opinado que debe de limpiar la policía: David y su gabinete duermen con el enemigo, ¿cómo es posible que asesinen al cuñado del líder del Senado, y no estén presos los responsables? ¿Cómo es posible que maten a un sobrino del gobernador y los asesinos sigan sueltos? ¿Cómo es posible que secuestren a un primo del presidente municipal de Fresnillo y no los hayan detenido todavía?

“AHORA YA hasta hay una ‘leyenda urbana’ de que hay carteles afi nes al exgobernador Alejandro Tello y otros afi nes a David Monreal y que por eso la violencia contra los familiares del Clan Monreal se ha recrudecido.

“ES EVIDENTE que el llamado ‘Cartel del Noreste’ simpatiza, al menos, con David, así lo manifiesta el grupo delictivo en narcomantas que colocó en Fresnillo, la madrugada del pasado domingo 18, que dice así (leo):

SR. DAVID MONREAL ÁVILA GOBERNADOR del Estado de Zacatecas NUESTRAS más sentidas condolencias Y NUESTRO pésame para UD. y su apreciable y RESPETABLE familia, lamentamos la pérdida DE SUS familiares de hechos recientes ESTE ESCRITO para ud. en el sentido de que el CARTEL DEL NORESTE DE LA PLAZA DE ZACATECAS NOS DESLINDAMOS de esos lamentables HECHOS LOS cuales no hay perdón de Dios, HECHOS los cuales los condenamos y LES DAMOS nuestra palabra de apoyar PARA DAR con los responsables para QUE quede impune ATTE. Cártel del Noreste Plaza de Zacatecas

-¡SANTO Dios, esto da mucho en qué pensar!, ¿ya se deslindó don David?-.

-NO QUE yo sepa, no he oído deslinde alguno del gobernador-.

-ESTO es grave, puede recrudecer la violencia-.

-LA VIOLENCIA y el desempleo, pues además las inversiones nomás no llegan-.

-¿CÓMO VAN a llegar si el narco está matando hasta a familiares del gobernador de Zacatecas?-.

¿Y la Secretaría de Turismo?

-QUIEN mostró su preocupación por falta de atención a los programas de Turismo, fue la señora Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Canirac, quien declaró a nuestro Diario Página 24 que son mentiras las cifras ofi ciales de que el consumo en restaurantes ha mejorado, y las malas ventas las sigue achacando a la inseguridad, a los crímenes de alto impacto que han permeado en esta y la pasada administración:

‘EL TEMA de la percepción de inseguridad es muy complejo -dijo la presidenta de la Canirac- y la economÌa está detenida, la gente no tiene la misma capacidad económica, no sale y no consume lo mismo, esto no sólo se ve en restaurantes, en cualquier negocio no se ha vendido igual y se debe hacer un análisis de la percepción de la inseguridad pero también necesitamos acciones para que se reactive la economÌa. No ha funcionado hasta ahora lo que se ha hecho’.

“Y LA presidente de la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), sin decir nombres, puso en duda el trabajo de don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, al señalar que ‘nos debemos de preguntar porque no han presentado el Programa del Festival Cultural, si se preocupan por el desarrollo económico y la promoción del estado al resto del paÌs y el mundo deberÌamos estar viendo acciones que promuevan a Zacatecas. Estamos a un mes de que inicie la Semana Santa y aún no tenemos un programa del Festival Cultural, creo que no hay tanto compromiso’, expresó”.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-SÍ, ASÍ lo dijo textualmente-.

-PUES YO al Le Roy lo he visto muy sin ganas, muy ‘agüevonado’, como que esa chamba no le gusta, lo suyo es la grilla, el desmadre, el billete, y como el David no le da agua ni al ‘Gallo de la Pasión’, pues no está a gusto; promover el turismo requiere de billetes y de imaginación, pero como no hay billetes, al Le Roy hasta la imaginación se le va.

“ES QUE este pinchurriento desgobierno es un verdadero desmadre, me dicen que el David cuida mucho los centavos… pero tira los pesos, como lo hizo cuando su hija cumplió XV años y no quiso ser menos que la hija del Saúl y los celebró con toda pompa en el lujoso hotel Quinta Real, en donde los chismosos dicen que ocupó todos los cuartos para sus invitados que comieron las mejores viandas, gastando millones de pesos en esa gran celebración, mientras que la mayoría de los zacatecanos comen una sola vez al día y a veces se van a dormir con la panza vacía en pleno siglo XXI; pareciera un cuento de Franz Kafka, pero es la realidad: hay mucha hambre en Zacatecas”.

-PERO PARA David, Zacatecas va muy bien, claro, si para este 2024, el presupuesto de egresos es de: 38 mil 671 millones 799 mil 379 pesos, más otros milloncejos extraordinarios, ¿ustedes creen que diga que está mal Zacatecas?-.

-SÍ, PERO no: él y su familia están muy bien, eso es indudable, pero es el pueblo el que sufre: antes a los frijoles de la olla le echábamos su jitomate, cebolla y chile pero ahora hay ocasiones en que nada de eso le pone la gente porque de un día para otro aumentan más del doble; lo digo porque pues yo tengo mi clientela y al ver la situación por la que pasa pues yo les regalo ya una cebollita, un jitomatito y dos que tres chilitos, pera que los frijoles no parezcan municiones-.

-ES CIERTO, la situación está de la ching… (censurado) hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica dos gráfi cos reveladores, Zacatecas ocupó el penúltimo lugar en nuevos patrones registrados en el IMSS en enero del presente año, con 2.29% menos.

OTRO GRÁFICO, pero este de la Auditoría Superior de la Federación, también llama la atención, el David tiene pendiente por aclarar 252 millones de pesos del ejercicio de la Cuenta Pública del año 2022, ¿qué le hizo a esos cientos de millones de pesos? No son del año pasado, sino del antepasado y ni así ha podido comprobar el súper millonario faltante, ¡ah, pero eso sí!, si no pagas los impuestos de tu vehículo, ya amenazaron con quitártelo a partir del 1 de abril, ¡qué poca ma… dera del pinche David!

“QUE LE quite todas sus propiedades al Narizón del Tello, para recuperar aunque sea una parte de los dos mil 900 millones de pesos que se robó, según lo denunció el propio David.

“QUE TAMBIÉN le dé su cepillada al Benjamin Medrano Quezada, quien robó al Patronato de la Feria de Zacatecas 60 millones 100 mil pesos, según la auditoría que le practicó la secretaria de la Función Pública, la Humbelina Elizabeth López Loera”.

-NO CABE duda, este gobiernito no da una-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.