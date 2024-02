El IZAI ha Enviado a la Sefi n más de $3 Millones por Multas: Torres

“Ya hay Menos Denuncias, Ciudadanos Están Mejor Informados”

Por Rubén Palomo Macías

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), comentó a Página 24 Zacatecas que se ha identifi cado que la ciudadanía se ha interesado más en vigilar y cuestionar a través de la plataforma de transparencia. Señaló que existen menos denuncias gracias a que los sujetos obligados están cumpliendo y eso se atribuye a la capacitación que se ha brindado a los sujetos obligados.

“La ciudadanía ya encuentra más información y yo digo que por eso bajaron las denuncias. Sigue habiendo muchas solicitudes y por eso digo que el ciudadano es vigilante. Te puedo decir que el año pasado tuvimos un cumplimiento de un 94% o 95% de los sujetos obligados, seguimos teniendo fallas en los municipios y lo atribuyo a que les falta presupuesto y personal lo que no les permite dar una continuidad. Hubo varias sanciones y varias medidas de apremio con 10 municipios, que no traigo el dato presente y no quiero equivocarme”, comentó. La presidenta aseguró que quien quiere contestar contesta buscando la forma de hacerlo. Señaló que el municipio de El Salvador no cuenta con internet, pero cuando tiene que subir la información se va a Concepción del Oro a un café internet para subir su información y dar respuesta a las solicitudes y las preguntas que se le generan.

“El que tiene la convicción de que debe cumplir con sus obligaciones de transparencia lo hace y busca la manera de cumplir. Tenemos a Santa María de la Paz que tiene poco recurso y uno pensaría que no anda tan activo, pero es lo contrario, hacen acciones de proactividad y buscan la forma de hacerlo. Para quienes no cumplen tienen las medidas de apremio y las deben pagar los titulares del sujeto obligado, en este caso los presidentes municipales, y la deben pagar con su propio recurso y no con recurso público. La multa mínima es de 13 mil pesos y si se reincide se va multiplicando la sanción. Tenemos ahora contabilizadas las medidas de apremio del 2023 con más de tres millones de pesos que se mandan a la Secretaría de Finanzas”, finalizó.