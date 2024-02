“No fue Sorpresa la Candidatura de Saúl Monreal al Senado”

Zacatecas Está muy mal en Seguridad y Economía: Ortiz

Por Rubén Palomo Macías

Arturo Ortiz, representante ante el IEEZ del partido local Movimiento Alternativa Zacatecas (MAZ), comentó que la designación al Senado por parte de Morena no causó ninguna sorpresa. Apuntó que para MAZ es muy importante que, dentro de las opciones políticas que hay en el estado, se vayan definiendo los escenarios.

Aseveró a Página 24 Zacatecas que el grupo en el poder, la familia Monreal, tiene gran injerencia dentro de los asuntos de Morena.

“Para nosotros no fue ninguna sorpresa el nombramiento de Saúl Monreal y al contrario, nosotros estamos trabajando con la vista desde ese escenario. Consideramos que los actores políticos debemos de ser maduros, debemos entender las dinámicas del poder y prepararnos para una elección con las condiciones de ventaja y desventaja. Hay que mostrar a la ciudadanía que hay más opciones, es importante que se definan en los demás partidos para nosotros generar una propuesta valiosa”, mencionó.

El representante de MAZ apuntó que existe una forma de trabajar sin romper las reglas y eso es muy importante ya que hay quienes se están adelantando y se encuentran realizando actos anticipados de campaña y quienes estén realizando estas acciones deben ser sancionados.

“Creo que no es ninguna sorpresa que los Monreal estén muy metidos, tienen la mayoría del consejo en Morena y tienen un gran apalancamiento a nivel nacional con Ricardo Monreal. De nuestra parte invitamos a aquellos que no tienen certidumbre con los partidos políticos a que se sumen a opciones reales y concretas en las que puedan participar porque si no estaremos hablando de puro escenario imaginario, por así decirlo. Sabemos que la situación del estado y de Fresnillo hay muchas cosas por hacer, principalmente en el tema de seguridad y en el tema económico, nos hace falta ese desarrollo”, remató.