Mi Jardín de Flores

Los Monreal Querían Morena de Aguascalientes

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda que el gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el Presidente’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 23 de Febrero de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

La Crueldad del Narco

LOS MALOS organizados siguen demostrando su deshumanización y crueldad sin límites, y haciendo alarde de la descarada impunidad que gozan; hoy viernes nos enteramos por medio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de otros tres homicidios a balazos, ¿hasta cuándo la paz y la tranquilidad prometida regresarán a nuestro amado Zacatecas?

-MMM… madre Teresa, como se escribió en la Divina Comedia del Dante Alighieri : ‘Perded toda esperanza’; al David le quedó muy grande el cargo de gobernador-.

-LA VIOLENCIA de ayer jueves -tercia don Roberto- dejó tres muertos: al primero de ellos lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron a balazos y tiraron su cadáver en un camino de terracería que va de la cabecera municipal de Guadalupe a la colonia Osiris; esto a plena luz del día.

“HORAS más tarde, en el municipio de Villanueva, específicamente en San Antonio de Tarasco, sucedió un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y dos narcotrafi cantes.

“TODO comenzó cuando los uniformados le marcaron el alto a una sospechosa camioneta y lejos de frenar les dispararon; los policías repelieron la agresión, resultando muertos los dos criminales y herido un uniformado; los delincuentes llevaban secuestrado a un hombre el cual, afortunadamente, salió ileso de la balacera, mientras que el herido fue trasladado en helicóptero a un nosocomio.

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, éstas siguen en aumento: hoy viernes nuestro Diario, Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: BRYAN DEL RÍO de 20 años, desaparecido forzadamente el 19 de febrero del presente año, en Guadalupe, Zacatecas.

OFELIA JUÁREZ ACOSTA de 64 años, desaparecida en Loreto, Zacatecas, el 21 de febrero de 2024.

ISIDRO RUELAS CASAS de 77 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 21 de febrero de 2024 y, FRANCISCO JAVIER GUERRA GONZÁLEZ de 49 años, desaparecido el 18 de febrero de 2024, en Pinos, Zacatecas.

ASÍ LAS cosas, ayer se cometieron tres homicidios a balazos, un uniformado resultó herido y se publicaron cuatro Cédulas de Búsqueda, de personas desaparecidas forzadamente, ¿de qué seguridad presume David Monreal?

PERO EL gobierno de David Monreal sigue escondiendo cadáveres dentro del clóset, porque nomás reportó al gobierno federal un homicidio, no tres, engañando así al Gobierno de México, en detrimento de la realidad de los hechos, pues omitió los dos muertos en el enfrentamiento.

NO QUIEREN a los Monreal en Morena de Aguascalientes (cabecita)

-ME PLATICAN que el ‘Monris’ pretendió apoderarse del partido en Aguascalientes cuando el vecino estado era gobernado por su expleado Carlos Lozano de la Torre.

“EN PRINCIPIO, le consiguió chamba a su hermano Eulogio, en el gobierno estatal, después logró que el David fuera delegado de Morena con funciones de presidente del Comité Estatal, y después Eulogio lo reveló en ese cargo.

SIN EMBARGO los morenos de Aguascalientes no se dejaron y en ambos casos los echaron del partido con el apoyo de la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Claudia Sheinbaum.

PERO AL Eulogio ya no quiso regresarse a Zacatecas por temor a la violencia, por lo que el ‘Monris’ volvió a valerse de sus infl uencias y logró que ‘El Carnal’ Marcelo Ebrard, le diera el hueso de delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de esa manera el Eulogio sigue en Aguascalientes en donde tiene su vida hecha y ganando un buen billete.

-ESO YO NO lo sabía, ¿entonces los hermanos Monreal también querían ser los dueños de Morena en Aguascalientes?-.

-SÍ, PERO allá no los quieren, y de traidores no los bajan, sobre todo al ‘Monris’, pero el Eulogio vive muy bien en Aguascalientes y, por lo que se ve, no regresaría a Zacatecas, no obstante que David lo quisiera con él-.

Agarrón

“POR CIERTO, quienes siguen agarrados del chongo son las gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel y el mandatario David Monreal, quien insiste en que el vecino estado se está descomponiendo en inseguridad, lo que es una reverenda mentira, pues la preocupación de la gobernadora es la seguridad, porque gracias a la seguridad que allá hay siguen llegando inversiones extranjeras, nacionales y el desempleo prácticamente es inexistente, pues no trabaja quien no quiere.

“HOY, la gobernadora Tere Jiménez aparece en Página 24 Aguascalientes diciendo que: ‘En Aguascalientes nos coordinamos los tres niveles de gobierno para seguridad, aquí hay paz y tranquilidad y somos el primer lugar en el C5i, 911, Policía Cibernética y por eso es importante que se siga capacitando nuestra policía para que sigan adelante y nos ayuden a hacer fuerza con las corporaciones como el FBI para ser los mejores del país, que haya una luz de esperanza para México, porque sí podemos hacer mejor las cosas’.

-Y ESO QUE están rodeados por estados muy peligrosos como Jalisco, San Luis Potosí y, me da mucha pena, Zacatecas-.

-¡AY NO!, ¿cómo es posible que don David haya dicho que la seguridad en Aguascalientes se está descomponiendo, sólo para justifi car su ineptitud?, como dicen los jóvenes acá en Chalchihuites: ‘Debería de bajarle tres rayitas a su enorme soberbia’-.

-A LO mejor está crecido porque el Cártel del Noreste no solamente hizo públicas sus condolencias por los asesinatos de tres miembros de la ‘monrealiza’, sino por el apoyo evidenciado en la narcomanta colgada en Fresnillo-.

-ESA SON palabras mayores que dan escalofrío-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.