Los Monreal han Hecho Muchísimo Daño a Zacatecas: Faustino Adame

“No hay Empleo, no hay Apoya al Campo y es Pésima la Educación”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), declaró a Página 24 Zacatecas que continúa prevaleciendo la situación de inseguridad en el estado desde hace muchos años, pero se ha agudizado más desde que la familia Monreal llegó al poder. Señaló que se han dado acontecimientos muy lastimosos para la sociedad zacatecana y más en el municipio de Fresnillo.

“Políticamente vemos que han avanzado ellos en lo político y que desgraciadamente está muy enquistada la delincuencia organizada y no se encuentra la salida de esta situación. La mayoría de la gente habla de que no confía en las instituciones y mucho menos en el gobierno de estado por tantas cosas que están sucediendo”, apuntó.

El coordinador del FPLZ agregó que en lo social no existe avance ya que no hay fuentes de empleo, no existe el apoyo al campo, la educación está por los suelos y existen muchos casos de extorsión en diversas áreas productivas, siendo Zacatecas un estado ingobernable con un gobernador que no atiende a la gente y solamente simula que gobierna ya que no hay buenos resultados en su administración.

“No se ve que exista un avance y aun así se premia a la familia Monreal con todo el estado y se van a llevar las candidaturas para presidencias municipales, regidurías y Saúl para el senado. Ellos tienen el poder político y se ve en las asignaturas que se están dando, es una burla para la sociedad y para la gente de Zacatecas ya que el poder lo manejan a su manera y han corrompido parte de Morena a nivel nacional, esencialmente a Mario Delgado, para tener acceso a las candidaturas y seguir arriba en el poder. En las calles y los municipios vemos un rechazo concreto y profundo hacia los Monreal, la gente está muy indignada”, remató.