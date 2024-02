No Sabemos qué Está Pasando en Morena y las Candidaturas: Narro

Dice no Saber ni a Dónde irá él

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la república, José Narro Céspedes, aseguró a Página 24 Zacatecas que los movimientos en las candidaturas al senado por parte de Morena es un tema que compete a las dirigencias nacional y estatal de partido ya que son ellos quienes tienen la información completa de los registros y las decisiones que se están tomando.

“Nosotros no somos los voceros de Morena, la verdad es que tenemos algo de información al respecto en el cambio de candidatura, ahora vemos que va Verónica Díaz Robles, creo que quien debería de responder las preguntas al respecto son las dirigencias del partido. Las decisiones han estado más en el marco de la dirigencia nacional y no tenemos toda la información al respecto”, comentó.

El senador apuntó que se puede asegurar que Soledad Luévano realizó su registro como candidata y se desconoce si Verónica Díaz hizo lo propio. Es importante tener la información completa para poder realizar alguna postura al respecto. Es por eso que el senador aseguró que no se atrevería a hablar de más o de menos.

“No sabemos ni lo que pasará con el de la voz, José Narro, tampoco sabemos a dónde va Narro y no queremos dar información cuando no tenemos certeza de que es lo que vaya a pasar. Se registraron dos candidatos para el distrito 3, Femat y Ulises Mejía, no sabemos qué va a pasar. Nosotros no somos los responsables para dar esa información en un tema donde no tenemos el conocimiento de la información al respecto. Nosotros hemos expresado las intenciones de participar y hemos participado. Ahora estamos apoyando la postulación del compañero Felipe Rivera porque es mucho el castigo que ha tenido Ojocaliente y se requiere una nueva cara, un nuevo esfuerzo con el compañero que siempre ha demostrado compromiso”, finalizó.