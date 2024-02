Mi Jardín de Flores

¿Zacatecas, Seguro… les cae?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hay que pregonar lo que ha hecho David Monreal, han sido muchísimos, venimos de un abandono neoliberal priísta que ha dejado en el abandono a las instituciones y el tema de seguridad que tanto aqueja a los zacatecanos, esto combinado con un gobierno panista a nivel nacional que hizo una tormenta perfecta para que Zacatecas ostente los últimos lugares en el desarrollo’: Mariano Alberto Casas Valadez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 25 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Le Echaron Montón a Soledad Luévano

¡VÁLGAME Dios, qué ingrata es la política!

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?-.

-POR LO que le hicieron a la senadora Soledad Luévano Cantú, ella ganó las encuestas para su reelección, en Morena validaron su triunfo, pero de repente se lo arrebataron y nombraron candidata al Senado a doña Verónica Díaz Robles, exesposa de don Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de ya saben quien-.

-LOS MONREAL le echaron montón a Soledad, a pesar de que ella ha sido muy fi el al ‘Clan de Puebla del Palmar’: parentesco mató lealtad y amor con desamor se paga, según su ley no escrita-.

-YO CREO que no se vale jugar así con el futuro de la gente, debe ser horrible, la Señora Soledad creyó en los dirigentes de su partido, y éstos doblaron la cerviz ante el reclamo tumultuario monrealista; todavía la senadora tenía esperanza de que se respetara su arrollador triunfo, y en su facebook, escribió el pasado 21 de febrero a las 11:24 de la mañana, lo siguiente:

‘ME REGISTRÉ EN tiempo y forma para la candidatura de mi partido al Senado de la República.

‘AÚN EXISTEN intentos desesperados para forzar a que morena desconozca su propia encuesta y que a través de acuerdo inmoral, pongan a otra persona como candidata.

‘HE DIALOGADO con las autoridades nacionales de morena y me confi rman que jamás se prestarían a un abuso de semejantes dimensiones, su respuesta fue tajante: hubo una encuesta, la gente decidió y se va a respetar la voluntad del pueblo de Zacatecas.

‘A TODAS las personas que me han manifestado su respaldo y su solidaridad, les agradezco de todo corazón y les pido que se preparen, porque vienen días de mucho trabajo y de esperanza’.

-¿Y LUEGO?-.

–ME VOLVÍ a meter a su facebook, pero no ha vuelto a escribir, ¡es una injusticia, esos monreales son gente mala e impusieron su voluntad, no se conformaron con meter al joven Saúl, sino hasta a la cuñada-.

-EXCUÑADA-.

-VAYAN ustedes a saber, los Monreal son tan truculentos que tal vez fi ngieron un divorcio por convenir así a sus intereses-.

-ESO SÍ, los monreales son capaces de montar el peor de los teatros, son gente inmoral, sin principios, convicciones, impostores y depredadores además de corruptos e impunes.

“POR eso el exdiputado Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, sentencia que si continúan echando abajo candidaturas democráticas para imponer los candidatos que le dicten los monreales, Morena terminará como el PRD:

‘LOS CANDIDATOS de abajo -dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas-, de a pie y quienes mueven masas se quedan fuera, vemos gente arribista que no le ha costado construir nada, no le ha costado edifi car a Morena y tenemos a los históricos relegados. Aquí se está imponiendo el dinero, yo veo entre líneas que hay hasta venta de candidaturas y eso es muy grave. Se está trafi cando con este tipo de situaciones cuando la gente tiene que llegar por méritos propios, por trabajo, por gestión ya que se cuenta con una trayectoria… Los dirigentes se acomodaron las candidaturas y se ve que hay gente cercana a Mario Delgado que están en las plurinominales, se pagaron cuotas y eso no se vale.

‘ESO NO PUEDE pasar en un partido que dice ser democrático y del pueblo -continuó el exdiputado-, veo que es una fórmula para ir perdiendo. En este momento quien ponga Morena tiene posibilidades gracias a la estructura que se maneja desde la presidencia de la república que ha construido Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que se ponga a Juan Pueblo le da posibilidades y por eso se están aprovechando muchos pero hay un riesgo inminente de que el partido ofi cial pierda por los candidatos que no son tan buenos y a esto se le suma la mala racha que tiene el gobernador (David Monreal).

-LA CAMPAÑA electoral inicia el próximo viernes 1 de marzo, y terminará el miércoles 29 de mayo, y cuatro días después, domingo 2 de junio, serán las votaciones.

“ASÍ ES que ese domingo, seguramente tendremos, por primera vez, en la historia de nuestro país, una mujer presidenta”.

-ES CLAUDIA, madre Teresa, es Claudia yo ya la vi; y mi ‘cabecita de algodón’ le va a entregar la Banda Presidencia, el martes 1 de octubre-.

-AHORA ME resultó clarividente, doña Petra-.

-LA SOÑÉ, madre Teresa, y clarito la vi con la Banda Presidencial en su pecho, diciendo: ‘Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución…’, me desperté y hasta segundos después agarré el patín de que había sido un sueño, un sueño igual al que tuve cuando mi ‘cabecita de algodón’, ganó la Presidencia de la República en 2018-.

-OJALÁ y así sea, yo no quiero que regresen los Peña Nieto, los Calderones y ninguno de esa fauna, mucho menos ‘La Gelatina’, que no me gusta ni para alcaldesa de ‘Los Aguajes’-.

De Risa Loca el David y el Arturo

-LA VERDAD, si no fuera por tanta víctima, lo que dicen el David Monreal y el Arturo Medina, sería de risa loca: el gobernador aseguró antier que las personas asesinadas en Aguascalientes nos las echaban a Zacatecas, y el Arturo dijo que hay mucho narco extranjero en Zacatecas, pero que vienen de Aguascalientes; vil mentira para minimizar su responsabilidad-.

-YO ME he fi jado que cuando detienen a narcos ciertamente la mayoría es de afuera, pero hasta ahorita no he leído que sean o vengan de Aguascalientes, hay muchos de Jalisco, de Durango, del Estado de México y otros, pero no he visto que sean del vecino estado, que es, ofi cialmente, uno de los más tranquilos, no sé por qué él David se lanza a lo ‘Borras’, cuando la verdad es que mucha gente ha migrado a Aguascalientes ya sea a poner su negocio allá o irse con todo y familia, como lo hizo el diputado federal Marco Antonio Flores, cantante de la Banda Jerez, que hace un año tuvo que cerrar su hotel boutique La Cabrona’, por amenazas del narco.

“INCLUSO escribió un ofi cio, con el membrete de la Cámara de Diputados federal que hizo público, diciendo que: ‘Quiero hacerle saber a la gente en general que tengan mucho cuidado en venir a Zacatecas, que no hagan confi anza y si pueden evitar es mejor’, terminó diciendo, que porque el Cártel de Jalisco, contrario al del Noreste, que simpatiza con el David, estaba muy cañón con sus amenazas contra los empleados de su negocio”.

-LA VERDAD, yo no sé por qué David le agarró tanta tirria al gobierno de Aguascalientes, cuando allá no tienen problemas de inseguridad, desempleo, impunidad, educación, etcétera; ¿no hasta su propio hermano, Eulogio, trabaja y vive en Aguascalientes desde hace más de seis años?, no entiendo por qué esa fobia-.

Siguen los Asesinatos y David los Mete al Clóset

“POR EL informe diario del Gobierno otro México me enteré que ayer domingo 25 de febrero se cometió otro asesinato, pero el desgobierno de David Monreal lo ocultó en el clóset, seguramente para presumir de una seguridad que no se tiene en Zacatecas; pero además las desapariciones forzadas o privaciones ilegales de la libertad, no ceden; hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: SILVIA RAMÍREZ MÁRQUEZ (‘de edad desconocida’) privada ilegalmente de la libertad en Jerez, el 23 de febrero de 2024.

BALDOMERO GARCÍA GARCÍA (‘de edad desconocida’), privado ilegalmente de la libertad en Jerez, el 23 de febrero del presente año, y MARÍA JOVANNA MUÑOZ CARRERA de 26 años, privada ilegalmente de la libertad en Jerez, el 23 de febrero de 2024.

-TODOS los días, todos los días desaparecen gente, no importa edad o sexo, ¿de qué seguridad hablan los actuales dueños de Zacatecas?-.

-YO CREO que se las truenen y ven alucinaciones benefactoras, jajaja-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.