En Zacatecas, Todos Vivimos con Miedo: Varela

Somos de los Estados más Inseguros del País”, Afirma

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Ángel Varela Pinedo, señaló en conferencia de prensa con Página 24 Zacatecas, y otros medios de comunicación, que luego de los atentados contra operadores y candidatos de la familia Monreal, tristemente se continúa padeciendo el clima de inseguridad y violencia en el estado.

Apuntó que en la revista Forbes se dio a conocer que Zacatecas, cómo zona metropolitana dónde se incluye a la capital, Guadalupe, Morelos, Vetagrande, Calera y Trancoso, se considera la séptima zona más insegura de todo México.

“Esto es a nivel global, a nivel mundial. Es triste lo que se vive y claro que está situación no solamente es parte de la clase política, también es de la ciudadanía. Más bien es lamentable que se den las condolencias, por parte de las autoridades de gobierno, a los exfuncionarios y tristemente yo no he visto a la autoridad estatal, federal y municipal darle el pésame a las decenas de familias que diario están perdiendo a un familiar aquí en Zacatecas.

Las condolencias deben ser de manera general y no solamente veamos esto cuando se trate de un funcionario, que sea también en todo momento cuando se trate de algún civil y ciudadano que, por estar laborando y llevando el pan a su mesa, sea víctima de la inseguridad que Morena tiene desatada en nuestro estado y el país”, apuntó.

Varela Pinedo agregó que son miles de familias que en el estado han perdido a alguien por la inseguridad y existe un temor generalizado en Zacatecas por la situación que se está viviendo.

Señaló que todos los zacatecanos temen por sus familias y todo mundo tiene miedo de ser víctima de un hecho violento que le prive de la vida o que esto le pase a alguien cercano.

“Por supuesto que mi familia siente temor cuando saben que estoy recorriendo los municipios, que estoy recorriendo las colonias, cuando me subo a tribuna a denunciar la situación de inseguridad que se vive. Claro que existe un temor generalizado y no solamente por parte de Miguel Varela o de la familia de Miguel Varela, de manera en general a un millón 650 mil habitantes, que somos los que formamos parte de la capital y el estado. También al otro millón 650 mil habitantes y paisanos que desde Estados Unidos ven cómo Zacatecas sigue siendo el estado más inseguro de nuestro país “, remató.