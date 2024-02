“La M de Monreal, es la M de la Muerte”: Osvaldo Contreras

“Ya ni Siquiera Podemos Disfrutar de Nuestro Centro Histórico”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local, Osvaldo Contreras Vázquez, mencionó en entrevista con Página 24 Zacatecas que el estado sigue siendo de los estados más violentos del país y de los estados que tiene una mayor percepción de inseguridad.

Apuntó que el municipio de Fresnillo encabeza una lista de percepción y esto es lamentable ya que los zacatecanos estábamos acostumbrados a estar a altas horas de la noche en las calles, en el Centro Histórico sin ningún problema pero desde que llegó Morena y desde que llegaron los Monreal la seguridad ha decaído.

“Los grupos delictivos han ganado territorio y hemos podido ver las masacres que han ocurrido en el estado. Es lamentable pero esto lo hemos tenido gracias a los gobiernos de Morena, el mensaje que había mandado el presidente de abrazos y no balazos es de que no los va a perseguir y los delincuentes andan fácilmente libres por toda la república y sobre todo por Zacatecas”, señaló.

Contreras Vázquez agregó que existe una frase que dice que los Monreal son igual a Morena y ahora se tiene que adaptar dicha frase a que los Monreal son igual a la muerte y la “M” de Monreal es de muerte ya que es lo único que han dejado durante los años que han gobernado en el estado de Zacatecas.

“Ni siquiera hemos visto preocupación de los Monreal por la muerte de sus familiares y sus operadores. Los vemos como si no pasara nada y no solo con sus familiares. Hay ingratitud, no hay una emoción o reacción ante el dolor ajeno y eso es muy lamentable, un gobernante no puede no sentir dolor de lo que pasa con sus ciudadanos. Esperemos llegar a un buen cambio, veo esperanza en varios municipios del estado por lograr el cambio verdadero. Fresnillo es la punta de lanza y a los Monreal les debería dar vergüenza y no aspirar a ningún otro cargo porque no han dado resultados, ves el tema de seguridad, de salud, de gestión social, obra pública y ha sido desastrosa la gestión de los gobiernos de Morena y los Monreal”, remató.