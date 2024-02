David y Cuauhtémoc, la Yunta de Silao

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ni siquiera hemos visto preocupación de los Monreal por la muerte de sus familiares y sus operadores. Los vemos como si no pasara nada y no sólo con sus familiares. Hay ingratitud, no hay una emoción o reacción ante el dolor ajeno y eso es muy lamentable, un gobernante no puede no sentir dolor de lo que pasa con sus ciudadanos’: Osvaldo Contreras Vázquez.