“Ricardo Monreal nos Heredó una Pandilla de Rufianes: José Santos

“No es Posible que Vuelva a ser Legislador y su Hija Alcaldesa”

Por Rubén Palomo Macías

José Santos Cervantes, dirigente del Frente Social por la Soberanía Popular, declaró a Página 24 Zacatecas que desde hace tiempo se ha analizado la situación política del estado y se ha podido percatar de que en Zacatecas la politiquería nació en el gobierno de Ricardo Monreal, nunca se había tenido un gobierno pragmático, acomodaticio y con una enorme corrupción, misma que los Monreal han sabido ocultarla.

“Es muy difícil comprobar para los Monreal, y para todos los corruptos del país, la ruta del dinero mal habido. Todos nos damos cuenta de que existe una enorme corrupción, después de que Ricardo fuera gobernador del estado la camada que nos heredó fue una pandilla de rufianes que, hasta ahora, siguen gobernando y que están en la puerta giratoria. Están en la legislatura, en el poder judicial, nuevamente ocupan puestos en el ejecutivo estatal pero esta pandilla nos la heredó Ricardo Monreal”, señaló.

Santos Cervantes aseguró que la familia Monreal le ha hecho mucho daño al estado zacatecano y que, por desgracia, este daño seguirá presente. Ahora, en nombre de la unidad, se ha argumentado que hay que conceder puestos, abrirles las puertas a diferentes personas impresentables que lo único que vienen a hacer es dinamitar el proyecto de la 4T desde adentro.

“Este es el papel que vienen a hacer los Monreal, es el chantaje, es el oportunismo más ramplón que existe, no tienen vergüenza, dignidad ni decoro. No es posible que Ricardo Monreal vuelva a ser legislador, que su hija sea alcaldesa, uno de sus hermanos quiere ser senador y aquí tenemos al gobernador. Todos los hermanos están dentro de puestos públicos y eso es inconcebible. Nosotros cómo pueblo tenemos que organizarnos ya que de otra manera no se va a terminar esto y nos van a heredar más vividores en el gobierno del 2027 aquí en Zacatecas, tenemos que hacer a un lado ese cacicazgo”, finalizó.