Mi Jardín de Flores

Monreal vs Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es un problema interno de esa familia, Soledad es parte del equipo de Ricardo y Verónica Díaz es parte de David. Morena apoya al gobernador y resultó ese problema, sabemos que a Soledad la van a mandar a una diputación federal y habrá que esperar para ver si de ahí también la bajan porque el gobernador sigue metiendo sus manos desde Palacio de Gobierno’: Teodoro Turner Saad.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 29 de Febrero de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

En ‘El Año de la paz’, Sigue la Violencia y la Inseguridad

¡AY, DIOS de mi vida, cuántas desgracias!, ¿no que este 2024 era para Zacatecas el ‘Año de la Paz!? -SÍ, ES el ‘Año de la Paz’: ¡Bang, bang, bang..!-.

-TODO quedó en un eslogan carísimo que costó millones al noble pueblo de Zacatecas: hoy jueves nuestro Diario Página 24 nos informa sobre el enésimo y cruel asesinato cometido ayer miércoles, además de otro enfrentamiento entre narcos y policías estatales; el primero de los crímenes sucedidos en el otrora tranquilo municipio de Villanueva, el segundo en el municipio de la capital del estado, que dejó un saldo de dos uniformados heridos a tiros que están ‘graves’, pero estables.

“LO MÁS cañón sucedió en Villanueva cuando deshumanizados narcocarniceros secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo asesinaron a balazos, despedazaron su cuerpo, en ‘cachitos’ lo metieron en dos grandes bolsas negras de plástico y los arrojaron a un costado de la carretera federal 54, a la altura del entronque que va a Santa Rosa, a pocos metros de la parada de autobuses, a plena luz del día, a eso de las 7:50 de la mañana.

“OBVIO, no hubo detenidos, como siempre sucede, ya no nos extraña esta sospechosa impunidad.

“POCO antes, al fi lo de las 6:20 de la mañana, pero en el municipio de la capital de Zacatecas, ocurrió el enfrentamiento entre narcotrafi cantes y policías estatales, que dejó el saldo de dos guardianes de la ley heridos de bala.

“EL TIROTEO sucedió en la ‘muy vigilada y segura’ -no se rían- carretera federal 54, muy cerca de Las Chilitas: los uniformados realizaban su rutinario patrullaje, cuando de pronto de una camioneta comenzaron a dispararles.

“DE INMEDIATO hubo respuestas de los estatales, comenzó la persecución y continuó la balacera hasta que dos uniformados cayeron heridos de bala: uno de ellos recibió un tiro cerca de un ojo y el otro policía lo recibió en el torso cerca del pulmón.

“LOS POLICÍAS detuvieron la persecución para atender a sus compañeros heridos y pedir refuerzos que llegaron poco después, para organizar una cacería contra los agresores, pero no los encontraron: ‘Se los comió la tierra’, dijeron al reconocer su fracaso.

“SOCORRISTAS de la Cruz Roja trasladaron a los dos policías baleados al Hospital del Seguro Social: los ‘inteligentes’ narcos, como los reconoce David Monreal, ganaron una batalla más.

-SABRÁ mi Padre Dios cuándo recuperaremos la paz y la tranquilidad perdida, las carreteras siguen siendo muy peligrosas, nosotros ya lo constatamos, por eso el santo Padre Amaro tiene prohibido venir a Chalchihuites, la carretera a Guadalajara es de las más peligrosas-.

Las Desapariciones

“OTRO grave problema social es la desaparición forzada de personas, secuestro, plagio o privación ilegal de la libertad, o cómo quieran llamarlo que, fi nalmente, es lo mismo: se los lleva la maña y por lo regular no se vuelve a saber nada de ello@s. Hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de:

“YESENIA NATALI HERNANDEZ VALDEZ, una niñita de 13 años, desaparecida en Calera de Víctor Rosales, el 26 de febrero del presente año y de, VICENTE CHÁVEZ GONZÁLEZ de 46 años, privado ilegalmente de la libertad, en Zóquite, Guadalupe, Zacatecas, ayer 28 de febrero de 2024.

“ASÍ ESTÁ Zacatecas en este ‘Año de la Paz’; miserables, ni la burla perdonan”.

Zacatecas, en Pobreza Laboral

-LA VERDAD, no me sorprende… pero sí me indigna, me molesta: Zacatecas, con un pueblo noble y trabajador, con minas muy productivas de plata y oro, ganadero, y productor alimentario muy importante, ocupa el quinto lugar en pobreza laboral, ¿qué quiere decir esto?

“PUES QUE la mayoría de los zacatecanos tenemos un ingreso laborar inferior al costo de la canasta alimentaria, así de sencillo, pero no es todo: muchos trabajadores y empleados ni siquiera tienen Seguro Social, Aguinaldo, Vacaciones, Infonavit, Prima Vacacional, Licencia de Paternidad, etcétera.

“¿PUES NO que con David nos iba a ir a toda madre? Nos prometió seguridad, más empleos y mejor pagados, mejor educación y mejor atención médica y nada de esto ha cumplido este desgraciado Tello II, al que el Cartel del Noreste felicita y se solidariza, por algo será.

“PERO al ciudadano de a pie, que somos la mayoría y que le dimos nuestro voto y apoyo para que llegar a la Casa de los Perros, puro chilaquil, ¿cuándo nos imaginamos que iba a salir peor o igual que Alex?”.

-¡ESO! -salta doña Petra- siquiera el Narizón nos hacía reír con sus puntadas macabras como aquella de ‘¡yo no la maté!’, y hasta la Cristina con su ‘yo me los chingo a todos’, pero el David ni gracia tiene para hacernos reír, pues como dicen los campechanos ‘lo cagó el loro’; su única ‘gracia’ es enseñar la mazorca y de eso los zacatecanos ya estamos hasta el gorro, porque es más falsa que una moneda de tres pesos, y si no que le pregunten al Benjamin Medrano Quezada-.

-DON David resultó un chasco, nos lo vendieron como el mejor candidato para gobernar, pero le hubiéramos hecho caso a su hermano don Ricardo, porque ¿qué podemos esperar de un político que se levanta tarde y se la pasa en su rancho y que todo se lo deja a su secretario general de gobierno, el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, convertido en bombero?-.

¿Ricardo y David, Enfrentados?

-¿SERÁ cierto lo que dice el analista político Teodoro Turner Saad, que don David le ganó la partida a don Ricardo, al quitarle la candidatura a la contadora Soledad Luévano Urrutia y dársela a la licenciada Verónica Díaz Robles, su excuñada?-.

-ES FACTIBLE, madre Teresa, recuerde que el David no sólo es el dueño de Zacatecas, sino también de Morena en el estado, ahí tiene a sus achichincles, además de que el propio David dice que él tiene más infl uencias con mi ‘cabecita de algodón’ y eso es factible, pues recuerden que cuando le platicaron que el ‘Monris’ había traicionado a la 4T, y se perdieron alcaldías en la Ciudad de Mexico, no sólo dejó de invitarlo a desayunar tamales de chipilín a Palacio Nacional, sino que hasta le retiró el habla-.

-COINCIDO CON doña Petra, actualmente pesa más David que Ricardo; y quién sabe cómo le irá el siguiente sexenio, porque la Sheinbaum es una mujer muy estricta y no perdona traiciones: poco vivirá quien no lo constate-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.