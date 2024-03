No hay Interés en Conservar la Calidad del Festival Cultural: Vicente Rodríguez

“Hay Dinero, Pero ya no es de los Mejores del País”

Por Rubén Palomo Macías

Vicente Rodríguez, exdirector de cultura de Zacatecas, comentó que hay mucho que decir acerca del Festival Cultural en su edición 2024.

Este festival tiene un esfuerzo de trabajo de muchos años y todo el tiempo se ha mantenido porque es un evento esencial para el desarrollo turístico de Zacatecas. Sin embargo, este aspecto no ha sido valorado y no se ha mantenido el nivel que se ha ganado a nivel nacional e internacional.

“No hay una preocupación por mantener vigente la calidad del Festival Cultural, una inversión de esa cantidad de dinero debería de generar una programación de mayor calidad. En términos generales yo llego a la conclusión de que no hay interés de que este festival siga manteniéndose cómo uno de los mejores en el país”, aseveró a Página 24 Zacatecas.

Rodríguez Cervantes añadió que el festival no solamente debe tomar en cuenta la cuestión turística, aunque es fundamental, porque el festival movía la economía de todo el estado, eran dos semanas donde había mucho flujo de movimiento económico y con este actual proyecto y programación no es atractivo para nadie. Es decir, quizá sea llamativo para algunos habitantes de la ciudad o de los municipios pero no pasa de ahí.

“El recurso existe y ese es el gran dilema, este año se aumentó el presupuesto al Instituto Zacatecano de Cultura, el año pasado el recurso era de 150 millones aproximadamente y este año es de 180 millones. Se habla de que el festival tiene una inversión arriba de los 25 millones de pesos y hay que hacer cuentas. La gente puede calcular y hacer cuentas ya que la programación no es para un festival de ese valor. La recomendación sería que el festival retome su nivel, todo se reduce a una sola cosa, les falta interés”, finalizó.