Mi Jardín de Flores

David Sigue Metiendo Cadáveres en el Clóset

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Acabo de estar con una familia que ha sufrido mucha violencia, tres jóvenes asesinados en esa familia, y la verdad es que si te oprime el corazón, ya no salen ya no visitan a las familias a las ocho de la noche se encierran y es muy triste porque las familias han vivido la inseguridad. Estoy aquí (en Fresnillo) porque es el lugar donde la gente tiene más miedo y quiero mandar un mensaje de esperanza’: Xóchitl Gálvez Ruiz

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 1 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Terminó Febrero con dos Asesinatos más y David los Ocultó

“PUES CON la ‘novedad’ -abre don Roberto la conversación- de que David Monreal Avila sigue burlándose de la inteligencia de los zacatecanos: ayer se despidió Febrero con dos asesinatos más y el ‘desgobernador’ ordenó no los dieran a conocer, ¿qué les parece?”

-SEGURAMENTE lo hizo para no darle más armas a doña Xóchitl Gálvez Ruiz, que estuvo en Fresnillo en el inicio de su campaña electoral, haciendo eco del terror que los zacatecanos -en especial los fresnillensespadecemos desde hace años-.

-ESA ES su bronca -salta doña Petra-, lo que los zacatecanos necesitamos y merecemos es, al menos, estar bien informados para tomar nuestras propias medidas de seguridad, pero al David lo único que le interesa, en este caso, es su imagen-.

-¿Y CÓMO se enteró usted, don Roberto, de esos dos homicidios dolosos, con que febrero se despidió?-.

-ACABO DE recibir el Informe Diario de los asesinatos ocurridos en cada uno de los estados de la república y por eso me di cuenta, lo malo es que no dicen cómo, dónde ni por qué se cometieron esos dos crímenes letales, a lo mejor los fallecidos son los policías que los narcos hirieron a balazos, pero no lo puedo asegurar-.

-PUES MUY mal hace don David al ocultar los hechos, me han de perdonar, pero eso no lo hacía ni don Alejandro Tello; por eso hay mucha gente que duda de que esté bajando la inseguridad, ¿cómo creerle si están ocultando la realidad de los hechos? Esto es absurdo-.

-YO NO dudo que esté bajando la criminalidad, pero sí me molesta que nos oculten la realidad de las cosas, por eso mi admiración al Winston Churchill, que le habló directo al pueblo, no prometiendo otra cosa mas que ‘sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor’, lo captó muy bien el pueblo y se le entregó; los resultados ya lo sabemos: la victoria en la segunda guerra mundial junto con Estados Unidos y la Unión Soviétics.

‘VICTORIA A toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que sea el camino porque sin victoria no hay sobrevivencia’, dijo el cachetón del puro.

-ESOS SON estadistas, no farsantes como David, por eso el pueblo de la Gran Bretaña se le entregó y se convirtió en un símbolo que a través del tiempo sigue creciendo; qué lejos está David de gente como Churchill, quien nunca hubiera les hubiera dicho ‘inteligentes’ a los nazis, como nuestro ‘desgobernador’ reconoce a los narcos-.

-TIENE USTED razón, doña Petra, don David está a años luz de don Winston Churchill, pero muy cerca de doña Xóchitl Gálvez, quien retadora se apersonó de Fresnillo y lamentó la inseguridad que se padece y sufre mi querido Mineral, por la ineptitud de su hijo predilecto, que ya una vez lo abandonó como hoy lo hace el joven Saúl.

“ENTONCES, don Roberto, ¿cuántos homicidios dolosos se cometieron en el segundo mes del año?”.

-SI ME da chance, mañana le tengo toda la relación-.

-ME PARECE bien, gracias-.

El Miedo sí Existe: Xóchitl Gálvez Ruiz

-ME GUSTÓ la entrevista que la periodista Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras prestigiadas agencias, le hizo a la activista Leticia Castañeda Cruz, buscadora de personas desaparecidas en Fresnillo, quien dijo lamentar que la autoridad (David Monreal) no de importancia a la percepción de inseguridad y ‘prefi era sólo promocionar sus datos de la supuesta baja de homicidios, porque ‘el miedo sí existe y seguirá insistiendo mientras siga habiendo desaparecidos, mientras existan balaceras, ataques armados donde quedan heridos, pero esos no los cuenta la autoridad:

‘TAMPOCO DICEN que el crimen va e incendia viviendas y comete otros actos violentos frente a la gente. Todo eso claro que nos quita la tranquilidad, este 1 de marzo una fecha de mucho dolor’ para su familia, porque se cumple un año de la desaparición de su sobrino Raul Plascencia Castañeda, de 33 años de edad, trabajador del Hospital General de Fresnillo, de quien, a la fecha, no se tiene rastro de su paradero.

REFIERE QUE ha visto que las autoridades se incomodan con las familias de los desaparecidos por levantar la voz. ‘Yo creo que a mÌ me aborrecen por eso’, pero asegura que las acciones emprendidas han sido porque trata de tocar todas las puertas posibles para que su sobrino no se convierta en una cifra más y sea buscado hasta encontrarlo.

‘NUESTROS DESAPARECIDOS son invisibles para las autoridades, ¿cómo nos pueden decir a nosotros que dejemos de sentir miedo y dormir tranquilos?’

LETICIA CASTAÑEDA dice que ella se convirtió en activista hace un año, pero no por gusto, sino por desesperación, y en este tiempo que se ha involucrado con los colectivos se ha dado cuenta de que en Fresnillo ‘hay familias destrozadas que tienen hasta seis o nueve familiares desaparecidos: el tÌo, el hermano, el papá·, los sobrinos, hasta los abuelos”, pero afi rma que “no les dan seguimiento y las autoridades prefi eren criminalizarlos y señalar que [desaparecieron] porque andaban metidos [con el crimen]’.

-EL LEÓN -dice doña Petra- cree que todos son de su condición, ¿entonces, el familiar de los Monreal secuestrado y los dos más asesinados a balazos estaban dentro del crimen organizado? Ahí sí no dice nada el David, ¿verdad? Pero es tan cínico que ni la sonrisa pierde el huevón.

“A MÍ lo que más me choca es que el David, con su mal gobierno y su gran soberbia, lo que está provocando es que los zacatecanos busquen otra opción, la Xóchitl será todo lo que de ella digan, pero es oportunista y aprovechó para levantar su popularidad en uno de los municipios más peligrosos de Zacatecas: Fresnillo”.

-PUES LA reportera Irma Mejía da unos datos escalofriantes en la entrevista que le hace a doña Leticia Castañeda, y que hoy viernes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘797 DESAPARECIDOS se registraron en Zacatecas durante el año pasado.

233 CASOS de desaparecidos fueron reportados en Fresnillo en 2023.

‘135 DESAPARICIONES registra el estado en los dos primeros meses de este 2024.

‘39 PERSONAS han sido desaparecidas en Fresnillo en lo que va del año’.

“Y HASTA se me hacen pocos -dice don Roberto-, eso es lo malo de las mentiras, recuerden la fábula del pastorcito de ‘ahí viene el lobo, ahí viene el lobo’, y cuando en verdad llegó el lobo nadie le creyó; así le está pasando a David, ya nadie le cree, ojalá y el lobo se vaya y no regrese nunca jamás”.

-LA GENTE está muy decepcionada del David: Vicente Rodríguez Cervantes, exdirector de Cultura, dijo que es alarmante la manera en que están acabando con el Festival Cultural, porque a pesar de tener un súper presupuesto multimillonario como nunca ll habían tenido para elevar su calidad, presentan un programa nada atractivo, y no se explica por qué ‘no hay interés en conservar la calidad del Festival Cultural, si tienen mejor presupuesto para lograrlo’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-