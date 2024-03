Los Monreal Ávila no son de Izquierda, son Arribistas Incrustrados en Morena: F. Adame

“Nunca han Encabezado una Manifestación Para Defender al Pueblo”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), declaró a Página 24 Zacatecas que los hermanos Monreal Ávila han mangoneado el gobierno del estado por 30 años y de una u otra forma en Fresnillo han estado muy presentes, además de que tienen influencia a nivel nacional interviniendo en el destino del estado para mal. Esto ha generado que la gente ya esté cansada de ver a los mismos personajes y del mal manejo que han tenido de Zacatecas.

“Vemos la inseguridad a la alza, faltas de oportunidades de empleo, no llegan los programas sociales, el campo está destrozado y no tiene apoyo, la ganadería esta sufriendo con la pérdida de ganado a consecuencia de la sequía, vemos que la educación, la salud y otros sectores no se han activado en todo el estado”, apuntó.

Adame Ortiz agregó que los Monreal ya han perdido el municipio de Fresnillo y eso les va a costar en el actual proceso electoral. Apuntó que durante diversos recorridos en las comunidades del municipio la gente manifiesta su descontento a esta familia que se ha mantenido por muchos años en el poder sin lograr resultados benéficos para la gente.

“Las personas se sienten muy agraviadas con la dinastía que está gobernando el municipio del Fresnillo. Vemos que no están comprometidos con la izquierda a pesar de que dicen venir de una familia modesta. Esto no les va a funcionar a los Monreal y menos con las imposiciones que están haciendo en las candidaturas con gente que no se compromete, no veo que realmente sean de izquierda porque eso se ve en los hechos y los Monreal no se han visto encabezando una marcha, ayudando a la gente, no encabezan ninguna lucha social, no han hecho nada por el campo. Prácticamente ellos no son de izquierda, son arribistas que han llegado a Morena y no tienen el interés de solucionar los problemas de Zacatecas”, remató.