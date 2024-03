Mi Jardín de Flores

¿Qué Cuentas va a Entregar David Monreal?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los Monreal ya han perdido el municipio de Fresnillo y eso les va a costar en el actual proceso electoral, durante diversos recorridos en las comunidades del municipio la gente manifi esta su descontento a esta familia que se ha mantenido por muchos años en el poder sin lograr resultados benéfi cos para la gente’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 2 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad monrealista.

Iniciaron las Campañas Electorales

PUES EL destino lo alcanzó: el próximo 2 de junio vamos a ver qué cuentas va a entregar don David Monreal Ávila a doña Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena; por lo pronto los senadores priístas: licenciada Claudia Edith Anaya Mota y don Miguel Torres Rosales, que buscan la reelección, tuvieron su primer evento en Tacoaleche, Guadalupe, con miles de simpatizantes.

-SON CANDIDATOS de peso completo -toma la palabra doña Petra-, la Edith no sólo va por la reelección, sino por la revancha: intentará suceder al David Monreal, mientras que el Miguel también le tirará a la gubernatura, pero lo primero es lo primero: ganar las elecciones del próximo domingo 2 de junio-.

-AMBOS, Claudia y Miguel -tercia don Roberto- tienen mucho callo en esas lides y han hecho buen papel en el Senado; ahora comenzaron la campaña prometiendo que ‘vamos a recuperar Zacatecas’, y tienen chance de lograrlo, la gente está muy molesta con el desgobierno de David-.

Buen Golpe al Narcotráfico

-POR COMO se llevó a cabo y por la detención de 12 narcotrafi cantes sin detonar balazo alguno -dice doña Petra-, las fuerzas del orden se aventaron un 10, con la captura de esos criminales del CJNG, llamado también ‘El Cuatro Letras’-.

-CUANDO LEÍ la nota me acordé de usted, don Roberto, pues siempre ha comentado que la mejor manera de combatir ese grave problema social es utilizando la inteligencia y sorprenderlos en sus casas de seguridad, apoyados por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y sin disparar un sólo balazo como sucedió en esta ocasión-.

-ESA ES la tónica a seguir: la inteligencia y la acción conjunta, si no entonces para qué demonios está el Ejército y la Guardia Nacional que, quieran o no, sí imponen respeto y más cuando hacen esos operativos, porque si los narcos echan bala, los federales los acribillan, entonces mejor se rinden como corderitos, y en esta ocasión así sucedió-.

-OJALÁ y siempre fuera así, entonces ya se podría hablar de la pacifi cación con hechos, no con propaganda y decreto, pues el pueblo no se toma esa medicina de sabor amargo y vomitiva-.

-TAMPOCO, una golondrina no hace verano; fue un buen buen golpe y ahí queda para la historia, ojalá y no le afl ojen, porque la gente del “Mencho” en cualquier momento se las puede cobrar, entonces no hay que lanzar las campanas al viento y continuar con la misma tónica: ‘la inteligencia y la coordinación entre municipales, estatales y federales, no hay de otra: a zumbarles, ‘¡a lo que te truje, Chencha!’.

¿No Será por lo Electoral, el Golpe a los Malos Organizados?

-¿IRÁ EN serio la batida contra los malos organizados, o fue una fortuita reacción ante las fuertes críticas que comenzaron a lanzar los partidos de oposición, por la contienda electoral, además de la propia doña Xóchitl Gálvez?-.

-COMO dijo el borracho del Felipe Calderón: ‘Haiga sido como haiga sido’, pero esto no tiene vuelta atrás, aquí en Zacatecas el David se la tiene que rifar, ya comenzó y por muy cuates que sean de él, los narcos del Cartel del Noreste, el combate al crimen organizado debe ser parejo: o se van del estado, o se van a prisión o se van al panteón: que le escojan unos y otros porque los narcos tampoco están mancos.

“Y LA gente, como bien lo dice el Faustino Adame Ortiz, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), ya está hasta el gorro de los hermanos Monreal ‘que han mangoneado el gobierno del estado por 30 años y de una forma y otra en Fresnillo han estado presentes, además de que tienen infl uencia a nivel nacional interviniendo en el destino del estado para mal. Esto ha generado que la gente ya esté cansada por el mal manejo que han tenido de Zacatecas:

‘VEMOS LA inseguridad a la alza -continúa el Faustino-, faltas de oportunidades de empleo, no llegan los programas sociales, el campo está destrozado y no tiene apoyo, la ganadería está sufriendo con la pérdida de ganado a consecuencia de la sequía, vemos que la educación, la salud y otros sectores no se han activado en todo el estado… ya han perdido el municipio de Fresnillo y eso -dice estar seguro- les va a costar en el actual proceso electoral’.

Y EL Faustino no para:

‘LAS PERSONAS se sienten muy agraviadas con la dinastía que está gobernando el municipio del Fresnillo. Vemos que no están comprometidos con la izquierda a pesar de que dicen venir de una familia modesta. Esto no les va a funcionar a los Monreal y menos con las imposiciones que están haciendo en las candidaturas con gente que no se compromete, no veo que realmente sean de izquierda porque eso se ve en los hechos y los Monreal no se han visto encabezando una marcha, ayudando a la gente, no encabezan ninguna lucha social, no han hecho nada por el campo. Prácticamente ellos no son de izquierda, son arribistas que han llegado a Morena y no tienen el interés de solucionar los problemas de Zacatecas’, fi nalizó muy encabro… molesto.

-¡DIOS DE mi vida, cuánta dureza!-.

-DUREZA muy bien ganada, los Monreales no llegaron al poder para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo y del poder, por eso estar más ricos que el tío Mac Pato-.

“COMENZARON pues las elecciones, y las injusticias: al Ulises Mejía Haro lo dejaron fuera por órdenes precisas del David, que no puede ver al Ulises porque le hace mucha sombra y tuvieron diferencias cuando el hijo de Toño era alcalde del municipio de la capital y aspiraba a ser el candidato a gobernador, es lo que se oye por acá “.

-Y TAMBIÉN en la capital del estado, según me dicen: David tiene todo el control y no se otorga ninguna candidatura sin su autorización, entonces se la cobró, como si ignorara que la política es como la rueda de la fortuna, pero…-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.