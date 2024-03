“David Monreal Hizo de Zacatecas un Estado Fallido”

Es un Inepto y no le Gusta Trabajar: Ezequiel Arteaga

Por Miguel Alvarado

Ezequiel Arteaga, coordinador del PRD en la capital, expresó a Página 24 Zacatecas, fuertes críticas hacia el desempeño del gobernador David Monreal Ávila, calificando su gestión como pésima y señalando varios aspectos en los que el estado de Zacatecas se encuentra rezagado.

Según Ezequiel Arteaga, la falta de atención a diversos rubros en el estado se debe a la mala administración de David Monreal , afirmando que tanto la ineptitud del gobernador como de sus colaboradores están afectando negativamente a Zacatecas.

Ezequiel continuó: “David es un gobernador que no quería ser gobernador, que no quiere trabajar, que no le interesa y tiene sus ojos en otras circunstancias y no en atender la problemática real de Zacatecas”.

Así mismo señaló que en términos de desarrollo económico, Zacatecas se encuentra en el último lugar comparado con los demás estados. También resaltó el tema de la inseguridad como uno de los aspectos más críticos, afirmando que Zacatecas ocupa los primeros lugares en lo negativo. Agregó que en cuanto a las encuestas y rankings califican al gobernador Monreal Ávila en la posición más baja, considerando la situación como grave y lamentable en todos los ámbitos de Zacatecas.

Arteaga enfatizó que Zacatecas es un “estado fallido”, atribuyendo esta situación a la ineptitud de David y a su falta de interés de ser gobernador. Ante este escenario, hizo un llamado a la reconstrucción del estado, destacando la urgencia de superar la situación actual y también instó a la ciudadanía a tener valentía y unir esfuerzos por Zacatecas.

Finalmente manifestó que el PRD ha sido el partido de las causas ciudadanas y de la verdadera izquierda en México, “ya vimos que la esperanza cambió de manos y la nueva esperanza está en el PRD”.