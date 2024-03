Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe Únicos Puntos Rojos: Saúl Monreal

“La Sociedad Necesita Candidatos con Ofertas Auténticas”

Por Miguel Alvarado

Saúl Monreal Ávila, candidato de Morena al Senado de la República, destacó la importancia de mantenerse alerta como candidatos en Zacatecas, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el actual proceso electoral de 2024 pueda tornarse violento.

Enfatizó que “todos” desean que este proceso electoral transcurra con tranquilidad, ya que la sociedad necesita candidatos y un proceso con ofertas auténticas, convirtiéndolo en una auténtica fiesta cívica. Sin embargo, Monreal Ávila expresó, “sería muy preocupante si no fuera así, pero yo he caminando estos últimos días en el territorio zacatecano y no he encontrado algún incidente”.

Aseguró que ha estado en contacto con el Instituto Nacional Electoral (INE) para saber si existen puntos rojos que requieren atención por parte de las autoridades correspondientes, sin embargo solo mencionó a Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe como lugares de especial interés.

Monreal Ávila, recalcó su disposición para contribuir en cualquier situación que pudiera surgir, “yo soy el primer interesado, voy a recorrer todo el estado y necesito al menos saber cómo está la situación”.

En este sentido, destacó que no ha recibido amenazas ni mensajes que puedan desestabilizar su tranquilidad, pero enfatizó la importancia de que todos estén alerta ante cualquier eventualidad.

En cuanto al tono de la campaña, insistió en que debe ser propositiva, basada en propuestas y debates de altura, evitando la difusión de chismes y rumores, “la sociedad ya no quiere más conflictos ni violencia verbal, sino quiere resultados concretos”.

Finalmente, señaló la importancia de abordar temas cruciales como la seguridad, la sequía en el campo y otros asuntos de relevancia para la población.