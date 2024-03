Mi Jardín de Flores

Rodrigo Reyes “El Bombero del David”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

’Después de 200 años de República, desde que por primera vez llegó un presidente, Guadalupe Victoria, por primera vez en 200 años va a haber una mujer presidenta, eso para mí es una gran responsabilidad, una gran emoción, una gran ilusión.Saber que representas a las mujeres de México, eso es una gran responsabilidad y una gran emoción porque es que uno ya o se pertenece a sí mismo, sino perteneces a ese sueño que quieren cumplir cualquier niña, cualquier joven, de poder llegar a ser lo que quieran ser y poder convertirte en eso es algo maravilloso’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 5 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

Regresan los Secuestros y Acribillamientos de Negocios

¡DIOS DE mi vida, Fresnillo tan hermoso como peligroso!, ¿de qué sirven los miles de soldados, guardias nacionales y policías si los malos organizados continúan haciendo tropelías cada vez que se les viene en gana?

-NO HAY autoridad -contesta doña Petra-, el Saúl Monreal Ávila volvió a abandonar el cargo de alcalde, traicionando al pueblo que lo llevó en dos ocasiones a Palacio Municipal, porque ahora quiere ser senador de la República para luego ocupar el lugar de su hermano el David en la Casa de los Perros, el ambicioso ‘Cachorro’, quiere ser el próximo gobernador-.

-Y LE vale una ching… (censurado) que su pueblo sufra las consecuencias de su ineptitud y ambición desmedida -tercia don Roberto-; ayer, a plena luz del día -como hoy martes lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas- secuestraron a un chatarrero, el hombre estaba trabajando en su negocio cuando varios criminales armados llegaron a la calle Lázaro Cárdenas, colonia Periodistas, y se lo llevaron sin que nadie pudiera evitarlo.

“A LOS pocos minutos llegaron patrullas de todas las corporaciones policiacas, soldados y guardias nacionales pero pues ya para qué, ni modo que estuvieran escondidos en alguna coladera.

“SE DICE que se trata de alguna extorsión y, por no pagar la llamada ‘plaza’ se lo llevaron.

“HORAS antes, durante la madrugada, varios criminales llegaron a la calle Sierra esquina con Loma Bonita, colonia Lomas de Plateros, ahí mismo en Fresnillo, y balearon la fachada de una tortillería.

“LOS balazos rompieron vidrios de puerta y ventana, la fachada recibió decenas de balazos de grueso calibre, afortunadamente nadie resultó muerto o herido; y, como siempre sucede, ninguno de esos hijos de la… fue detenido, pero trascendió que el ataque en contra del negocio fue porque el propietario de la tortillería no ha querido pagar el ‘derecho de piso al narco’.

“ASÍ sigue de peligroso Fresnillo y, como bien dice la madre Teresa, ¿de qué sirven miles de policías, soldados y guardias nacionales, si el Mineral está invadida por los narcotrafi cantes?”.

Zacatecas, Estado Fallido

‘DAVID ES un gobernador que no quería ser gobernador, que no quiere trabajar, que no le interesa y tienen sus ojos en otras circunstancias y no en atender la problemática real de Zacatecas’, dijo el perredista Ezequiel Arteaga, en entrevista con nuestro compañero reportero Miguel Alvarado, que hoy martes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

‘DAVID HIZO de Zacatecas un estado fallido porque es un inepto al igual que sus colaboradores’, abundó, ‘además de que sigue siendo el gobernador peor califi cado de México’.

-PERDÓN, pero no, don David le heredó el último lugar al señor Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quien tiene un aprobación de apenas 33.9 % de la población, mientras que don David araña 39%, o sea poco menos de cuatro lo ve bien, pero 6.1% de los zacatecanos no aprueban su gobierno-.

-PUES AQUÍ en Chalchihuites yo acabó de hacer un sondeo y de 10 de mis marchantas nomás una habló bien del David, las nueve restantes lo vomitan, es más: no lo conocen en persona, saben de él por las fotos y las imágenes que se publican en los periódicos, el internet y la tele pero no de carne y hueso; en campaña nomás vino una vez de entrada por salida y fue todo-.

Aflora la Corrupción en el Gobierno de don David

-PUES DE que el gobierno de don David anda mal, anda mal, como lo dice el hoy exdirector de Educación Básica Estatal, don Roberto Juárez Hernandez, quien renunció a su importante cargo cansado de presenciar tanta corrupción que impera en la Secretaría de Educación Pública de Zacatecas, por lo que ofreció ‘una disculpa pública porque en 2021 solicitamos el apoyo y cooperación para impulsar en voto a favor del partido político que ahora está representado por el Ejecutivo de este pésimo; al igual que muchos de ustedes en su momento depositamos la confi anza en un partido político que después de más de dos años, teniendo la mayoría en la legislatura local y federal, ha demostrado su irresponsabilidad en el trabajo legislativo y el sometimiento sin condición a las ocurrencias y propuestas fallidas en su respectivo ámbito local y federal’, dijo en rueda de prensa.

“HABLÓ pestes del gobierno del David, diciendo que ‘está desarticulado y es inefi – ciente -dice ahora doña Petra-, ademas de indolente ante las peticiones de los padres de familia en torno a las necesidades de los estudiantes. Por ello y por mis convicciones personales -subrayó- he decidido dejar la comodidad de la ofi cina, y regresar a lo que me gusta: recorrer las calles del municipio de Zacatecas, sus barrios y colonias, para corregir el rumbo del estado que sigue perdido a dos años y medio de entrar en funciones’, subrayando que se unió a la campaña del perredista Raymundo Moreno Romero, candidato del sol Azteca a diputado federal por la coalición Va por México”.

Pedro la Hace y Juan la Paga

“LO QUE me molesta es que se avienten contra el Partido y mi ‘cabecita de algodón’, si el David es el que está fallando, que el David la pague, el Partido es una institución y mi ‘cabecita de algodón’ el Presidente de México que más ha apoyado a Zacatecas, vean los altos presupuestos de egresos, los apoyos extra y los miles de soldados y guardias nacionales que ha enviado para combatir la inseguridad, que el David sea un inepto y huevón es otro rollo por el que él debe de responder, pues es él el directamente responsable”.

-PERO NO se enoje doña Petra-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, mi ‘cabecita de algodón’ trabaja 18 horas diarias hasta los domingo y no tiene ni vacaciones, mientras que el David ni siquiera se levanta temprano el huevón; entonces que le reclamen a él, y que los diputados de oposición vayan todos los días a las seis de la mañana a cantarle las mañanitas para que se levante temprano, el ‘Monris’ se los va a agradecer-.

El Rodrigo Reyes ‘Mugrera’, Amenazante

-EL PRÓXIMO viernes 8 de marzo, las aguerridas mujeres del M8 llevarán a cabo su anual marcha de protesta, por lo que el secretario general de Gobierno, el Rodrigo Reyes ‘Mugrera’, salió a amenazarlas ‘veladamente’, diciendo que esas manifestaciones siempre han sido violentas, pero que sin embargo ninguna mujer será detenida salvo que agredan a las personas.

-¿ESO DIJO?- -SÍ, ESO dijo, además de que enviará 70 policías, 10 patrullas, 10 motociclistas y tres grúas y que implementará operativos para el cuidado de edifi cios y monumentos del Centro Histórico-.

-¿Y SI mejor a toda esa gente la utiliza todo el año para proteger a las mujeres, no estaría mejor?, digo-.

-ESO SÍ estaría bien, pero además de investigar y castigar lls feminicidios, porque hay mucha impunidad; me choca el Reyes ‘Mugrera’ por esa velada amenaza, se pasa ‘El Bombero del David’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.